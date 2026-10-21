Manchester United kembali dihantam mimpi buruk cedera! Benjamin Sesko terancam absen empat bulan, Michael Carrick cemas menanti pemulihan sang penyerang

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Manchester United dikejutkan kabar bahwa penyerang andalannya, Benjamin Sesko, bisa absen hingga empat bulan setelah mengalami cedera serius. Pemain timnas Slovenia yang menjadi tumpuan serangan di Old Trafford itu kini berpacu dengan waktu untuk kembali bermain sebelum musim semi.

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Carrick hadapi krisis di lini serang

Pilihan pemain di lini serang Manchester United mendapat pukulan telak setelah muncul laporan bahwa Benjamin Sesko mungkin tidak dapat dimainkan hingga tahun baru. Penyerang berusia 23 tahun itu sudah menjalani perawatan selama lima pekan akibat komplikasi baru yang diyakini sama sekali tidak berkaitan dengan cedera tulang kering yang mengganggunya selama enam bulan pada tahap awal musim ini.

Menurut The Sun, staf medis di pusat latihan klub di Carrington telah melakukan pemeriksaan intensif untuk mengetahui sepenuhnya tingkat keparahan cedera tersebut. Indikasi awalnya menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan staf pelatih Michael Carrick.





Carrick tunggu kepastian tanggal kembalinya sang penyerang

Penyerang itu menjadi bagian penting skuad United sejak kedatangannya, tetapi perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa ia membutuhkan masa pemulihan yang panjang. Meski orang-orang terdekat sang pemain tetap optimistis ia bisa kembali sebelum Februari, klub bersiap menghadapi skenario terburuk berupa absennya Sesko selama empat bulan. Carrick membahas situasi itu dalam sesi pengarahan media dan mengakui ketidakpastian seputar kondisi kebugaran sang penyerang. “Kami berharap segera mendapat gambaran yang jelas,” kata pelatih United itu kepada The Sun. “Saya tidak berusaha menunda-nunda. Mudah-mudahan saat kita berbicara lagi, mungkin bukan besok, tetapi sebelum akhir pekan ini, kami akan mendapat sedikit kejelasan. Saat ini masih ada pemeriksaan yang berlangsung, jadi kita lihat apa hasilnya.”

Man Utd percepat rencana transfer di tengah kesulitan mencetak gol

Waktu terjadinya cedera ini sangat menyulitkan Manchester United, yang belakangan kesulitan tampil konsisten dalam mencetak gol. Keputusan klub untuk tidak merekrut penyerang pelapis khusus pada bursa transfer musim panas kini menjadi sorotan, terutama karena mereka tidak berhasil melepas Joshua Zirkzee.

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Meski Everton melakukan upaya pada saat-saat terakhir untuk merekrut pemain timnas Belanda itu pada hari terakhir bursa transfer, para petinggi United menghalangi kepindahan tersebut demi menjaga kedalaman skuad. Namun, Zirkzee kesulitan mendapatkan kepercayaan Carrick dan hanya menjadi starter dalam satu dari 27 pertandingan terakhir di bawah staf pelatih saat ini.

Pertandingan berikutnya COM Champions League 12.45 MUN

Dengan kemungkinan Sesko absen hingga akhir tahun kalender ini, tekanan terhadap departemen perekrutan untuk mencari target pada bursa transfer Januari semakin besar. Klub telah mengeluarkan dana besar untuk lini depannya selama dua tahun terakhir, menyetujui pengeluaran gabungan sebesar £108,5 juta untuk Zirkzee dan Rasmus Hojlund sebelum mendatangkan Sesko lewat kesepakatan bernilai lebih dari £73 juta. Meski sudah mengeluarkan dana sebesar itu, pilihan pemain dalam skuad saat ini tampak terbatas. Bryan Mbeumo pun kerap harus menjadi ujung tombak sebagai opsi sementara di posisi penyerang tengah. Mbeumo tampil produktif dalam peran tersebut dan saat ini menjadi pencetak gol terbanyak bersama di klub, tetapi ketiadaan penyerang nomor sembilan murni semakin menjadi masalah taktis bagi sang pelatih.

Solusi dari dalam skuad dan proses pemulihan

Saat United berusaha menjalani jadwal pertandingan yang padat, termasuk laga-laga penting Premier League dan pertandingan di kompetisi Eropa, absennya kekuatan fisik Sesko akan sangat terasa. Pada musim debutnya di Old Trafford, mantan pemain RB Leipzig itu membuktikan nilainya dengan mencetak 12 gol, jumlah yang secara langsung menghasilkan 14 poin bagi tim di liga. Tanpa ketajamannya, performa Manchester United belakangan menurun. Hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan rival mereka, Leeds United, membuat United kini gagal menang dalam enam pertandingan beruntun di semua kompetisi.