Manchester United kembali bergerak untuk merekrut pemain Real Madrid pada bursa transfer musim panas yang sedang berjalan, setelah sebelumnya gagal dalam upaya serupa.

Manchester United mencari seorang gelandang setelah kepergian pemain Brasil, Casemiro, ke klub Amerika Serikat, Inter Miami.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa setelah adanya kontak pada musim dingin lalu dan awal periode transfer musim panas saat ini, tampaknya Aurelien Tchouameni akan bertahan di Real Madrid, bahkan hampir memperpanjang kontraknya.

Namun, Manchester United kembali menanyakan situasi Tchouameni, di mana gelandang asal Prancis itu menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh Manchester United, yang masih mencari seorang pemain spesialis di posisi gelandang bertahan setelah kepergian Casemiro.

Kriteria yang dimiliki Tchouameni sesuai dengan standar yang ditetapkan Manchester United: pemain muda yang mampu mengisi peran bertahan di lini tengah dan memberikan keseimbangan bagi tim.

Berbeda dengan para pendatang baru Andre Santos dan Yuri Tielemans, yang lebih condong ke arah menyerang, pemain internasional Prancis ini dianggap sebagai gelandang bertahan alami.

Meski demikian, jelas bahwa Jose Mourinho menaruh harapan pada pemain Prancis itu untuk musim 2026-2027, dan tugas United akan sulit untuk merampungkan transfer tersebut.