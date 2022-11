Manchester United Jadi Samsak, Piers Morgan: Cristiano Ronaldo Yang Merancang Interviu Tersebut!

Jurnalis Piers Morgan mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo lah dalang di balik wawancara kontroversial dalam program ‘Piers Morgan Uncensored on TalkTV’, Minggu (13/11).

Dalam wawancara tersebut, Ronaldo blak-blakan mengumbar bahwa Man United tidak berkembang sejak periode pertamanya di Old Trafford.

Penyerang berusia 37 tahun itu juga membeberkan bahwa ia tidak respek dengan manajer Erik ten Hag yang kerap mencadangkannya.

