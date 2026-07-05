Manchester United ingin mendatangkan gelandang Chelsea ke Old Trafford

David Ornstein dari The Athletic melaporkan bahwa Manchester United sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea.

“Kesepakatan yang mungkin terjadi ini masih berada pada tahap awal dan kedua klub belum melakukan pembicaraan,” tulis Ornstein dari The Athletic.

“Pendekatan awal dari beberapa pihak yang tertarik untuk saat ini dilakukan melalui agen pemain berusia 22 tahun tersebut,” tambahnya.

Menurut jurnalis tersebut, Santos ingin merebut posisi starter tetap, namun peluangnya di Chelsea tampaknya masih kecil untuk saat ini. Persaingan di lini tengah sangat ketat, terutama setelah Moisés Caicedo menandatangani perpanjangan kontrak hingga pertengahan 2033 pada bulan April.

Manchester United dilaporkan telah memantau situasi Santos sejak lama. Gelandang tersebut telah tampil dalam 43 pertandingan resmi musim ini, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan empat assist.

Belum jelas berapa harga yang diminta Chelsea untuk Santos. Apakah Setan Merah benar-benar akan mengambil langkah lebih lanjut, bergantung pada harga yang diminta klub asal London tersebut.

Menurut media Inggris tersebut, Chelsea bersedia melepas gelandang asal Brasil itu jika ada tawaran yang sesuai.