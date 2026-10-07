Manchester United ingin membeli kembali pemain yang mereka lepas dengan harga 30 juta euro

Scott McTominay kemungkinan kembali ke Premier League pada musim panas mendatang, demikian dilaporkan Sky Sports. Manchester United dan Aston Villa sudah melakukan pendekatan pada musim panas lalu.

McTominay merupakan pemain Napoli sejak musim panas 2024. Klub Italia itu merekrutnya dari Manchester United dengan nilai tiga puluh juta euro.

Pada musim pertamanya di Naples, ia langsung menjadi sosok utama. Gelandang Skotlandia itu mencetak dua belas gol dan menyumbang enam assist, sehingga punya andil besar dalam keberhasilan klub meraih gelar juara. Musim lalu ia juga mencetak tidak kurang dari sepuluh gol.

Namun, McTominay harus menjalani operasi jantung pada musim panas lalu. Akibatnya, ia sejauh ini nyaris belum bermain pada musim ini.

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Gelandang itu masih terikat kontrak di Naples hingga pertengahan 2028. Itu berarti klub harus menjualnya pada musim panas mendatang agar masih bisa mendapatkan uang darinya.

Mantan klubnya, Manchester United, dan juga Aston Villa, sudah melakukan pendekatan. Sang pemain sendiri terbuka untuk kembali ke Premier League. Meski demikian, perpanjangan kontrak di Napoli juga masih belum tertutup.

Namun, opsi terakhir itu tampaknya akan sulit terwujud, karena Napoli sepertinya tidak mampu memenuhi tuntutan gaji McTominay.