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Manchester United dilaporkan mulai bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Bruno Fernandes dengan menjadikan bintang Como, Nico Paz, sebagai target utama jangka panjang. Kontrak kapten klub itu akan habis pada akhir musim, dan pihak Old Trafford bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan pemain andalannya.

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United siapkan rencana cadangan saat pembicaraan kontrak Fernandes mandek

Fernandes menimbulkan keraguan soal masa depannya di Old Trafford setelah menghentikan pembicaraan perpanjangan kontrak menjelang berakhirnya kontrak pada musim panas ini. Meski pihak klub ingin mempertahankan kapten berusia 32 tahun itu, pemain tim nasional Portugal tersebut dilaporkan telah menolak dua tawaran perpanjangan kontrak.

Sebagai langkah antisipasi, United memasukkan pengatur serangan Como, Nico Paz, dalam daftar incaran untuk 2027, menurut The Athletic. Pemain tim nasional Argentina berusia 22 tahun itu mencuri perhatian pada Oktober ketika dua golnya membawa klub Italia tersebut menang 4-1 atas Manchester United .

Klausul pembelian kembali Real Madrid persulit upaya merekrut Paz

Mendatangkan Paz tidak akan mudah. Enam gol dan delapan assist dalam 16 pertandingan di bawah asuhan Cesc Fabregas menunjukkan pesatnya perkembangan sang pemain. Como membelinya dari Real Madrid seharga €6 juta (£5 juta) pada 2024, dan klub raksasa Spanyol itu memiliki opsi pembelian kembali senilai €80 juta (£66 juta) pada musim panas 2027.

Menurut laporan tersebut, Paz tidak menyukai gagasan kembali ke Madrid, tempat peran utama di bawah Jose Mourinho belum tentu terjamin. Hal itu berpotensi memberi Como keleluasaan untuk menjualnya. United berharap sejarah panjang klub serta agen yang sama-sama menaungi Paz dan pelatih Mauricio Pochettino dapat membantu, meski kegagalan lolos ke Liga Champions bisa mengurangi peluang mereka.

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Fernandes tegaskan kesetiaannya di tengah rumor kepergian

Kepergian Fernandes akan meninggalkan kekosongan besar, mengingat perannya sebagai pengatur serangan utama United sejak didatangkan dari Sporting pada 2020. Gelandang yang sebelumnya diminati Al-Hilal dan Fenerbahce itu membantah klaim bahwa tuntutan gaji lebih tinggi atau tambahan masa kontrak menjadi penyebab kebuntuan.

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“Klub menawari saya kontrak baru, jadi menurut saya, dari pihak mereka, itu menunjukkan bahwa mereka ingin saya bertahan,” kata Fernandes kepada Sky Sports. “Tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung, tetapi saya melihat orang-orang mengatakan bahwa ‘dia meminta uang lebih banyak, dia meminta kontrak lebih panjang’. Jika saya menginginkan lebih banyak uang, saya tidak akan berada di sini.

“Saya punya pilihan untuk pergi ke tempat lain dan mendapatkan uang jauh lebih banyak daripada di Manchester United. Saya bisa saja berada di tempat yang jauh lebih hangat daripada Manchester. Dua musim panas lalu, tiga musim panas lalu, musim panas lalu, saya selalu punya kesempatan untuk pergi dan saya selalu memilih untuk berada di sini.”

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Bulan-bulan penting menanti saat United mempertimbangkan pilihan

Dengan pembicaraan yang terhenti, United harus menanti dengan cemas apakah Fernandes akan berubah pikiran sebelum kontraknya habis. Jika ia pergi, catatan Paz berupa 25 gol dan 25 assist dalam 91 pertandingan bersama Como akan menarik minat klub-klub pesaing, sehingga kelolosan ke Liga Champions menjadi sangat penting bagi peluang United.