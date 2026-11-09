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Manchester United memantau bek sayap Juventus, Andrea Cambiaso, menjelang bursa transfer Januari. Masa depan Luke Shaw di Old Trafford masih belum pasti, sementara kontraknya mendekati akhir.

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Manchester United incar bek Italia

Manchester United tengah mencari bek sayap dan, menurut TeamTalk yang mengutip TuttoJuve, telah menanyakan ketersediaan pemain timnas Italia berusia 26 tahun itu. INEOS, pemilik bersama klub, gagal mendatangkan bek kiri ke Old Trafford untuk manajer Michael Carrick pada bursa transfer musim panas.

Di kedua sisi lapangan, pemain bertahan tersebut bisa bermain sebagai bek sayap maupun di posisi sayap. Ia telah mencetak delapan gol dan menyumbang 19 assist dalam 142 penampilan untuk klub asal Turin itu. Kemampuannya bermain di berbagai posisi tersebut menarik perhatian United.

Tuntutan gaji persulit perpanjangan kontrak

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Terlepas dari masalah fisiknya yang sudah diketahui luas, bek sayap asal Inggris berusia 31 tahun, Shaw, tetap menjadi pilihan utama Carrick ketika kembali ke performa terbaiknya. Kontraknya saat ini berakhir pada akhir musim. Graeme Bailey dari TEAMtalk mengungkapkan pada 21 Oktober bahwa INEOS telah menetapkan syarat ketat untuk perpanjangan kontrak: “United ingin mempertahankan pemain berusia 31 tahun itu dan telah memulai pembicaraan, tetapi masih ada persoalan besar yang harus diselesaikan.

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Shaw tidak absen dalam satu pertandingan pun musim lalu, tetapi ia sudah absen dalam beberapa pertandingan musim ini. Karena itu, ketersediaan dan waktu bermainnya akan menjadi faktor penting yang dipertimbangkan United saat memutuskan apakah akan menawarkan kontrak baru kepadanya. Gajinya menjadi persoalan lain: ia termasuk pemain bergaji tertinggi dan mungkin harus menerima pemotongan gaji untuk memperpanjang kontraknya.”

Restrukturisasi musim panas mengancam para pemain veteran

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Terlepas dari pembicaraan tersebut, Fabrizio Romano menyebut Shaw bisa meninggalkan klub saat kontraknya berakhir musim panas mendatang, di tengah perubahan struktural yang lebih luas dan memengaruhi seluruh klub: “Luke Shaw bisa meninggalkan Manchester United pada 2027. Klub sudah mempertimbangkan untuk berpisah dengannya. Itu kemungkinan yang serius. Saya memperkirakan akan ada banyak perubahan di United pada 2027.

Kita akan melihat apa yang terjadi dengan manajer: untuk saat ini Michael Carrick tetap menangani tim, tetapi kinerjanya akan terus dipantau. Lalu kita akan melihat apa yang terjadi dengan para eksekutif, yang tengah mendapat sorotan setelah musim yang mengecewakan. Perubahan itu akan memengaruhi sejumlah orang, bukan hanya pemain. Luke Shaw bisa meninggalkan Manchester United pada akhir musim.”

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Bursa transfer Januari akan menguji keteguhan Juventus

Dengan kontrak Cambiaso di Juventus berlaku hingga 30 Juni 2029, merekrutnya tidak akan mudah. INEOS tetap berencana memperkuat lini pertahanan tim asuhan Carrick pada Januari jika sang manajer tetap memegang kendali penuh atas klub. Sementara itu, Shaw harus membuktikan kebugarannya dalam beberapa bulan mendatang jika berharap mendapatkan kontrak baru.