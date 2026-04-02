Manchester United hampir pasti mendapatkan rekrutan pertamanya di bursa transfer musim panas ini, demikian dilaporkan Manchester Evening News. Raksasa Inggris tersebut juga sedang mengupayakan tambahan pemain untuk musim baru.

Sejak Michael Carrick mengambil alih kendali pada 2026, United jelas sedang dalam tren positif. Tim ini memenangkan tujuh dari sepuluh pertandingan dan hanya kalah sekali, dengan kemenangan mengesankan atas Manchester City, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Seruan untuk menunjuk mantan kapten tersebut secara permanen sebagai manajer pun semakin kencang.

Meskipun perpanjangan kontrak untuk Carrick belum diumumkan, United sudah gencar mempersiapkan skuad untuk musim depan. Klub ini telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Cristian Orozco, gelandang bertahan berusia tujuh belas tahun asal Kolombia.

Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan klubnya saat ini, Fortaleza CEIF, mengenai biaya transfer sekitar 750.000 pound, setara dengan 860.000 euro. Kesepakatan ini baru dapat diselesaikan secara definitif setelah Orozco berusia 18 tahun dan diizinkan pindah ke Inggris.

Dengan demikian, Orozco tampaknya hanya menjadi awal dari musim transfer yang sibuk. Manchester United juga ingin memperkuat skuad utama dengan pemain-pemain baru. Di daftar incaran terdapat, antara lain, seorang bek kiri muda, seorang sayap kiri, dan setidaknya dua gelandang.

Salah satu nama yang sering disebut-sebut adalah Elliot Anderson. Gelandang berusia 23 tahun dari Nottingham Forest ini tampil mengesankan dan kini telah menarik perhatian tim nasional Inggris. Anderson bermain penuh dalam pertandingan persahabatan melawan Jepang pada Selasa (kalah 0-1).

Baik Manchester United maupun rival sekotanya, Manchester City, terus memantau perkembangannya dengan cermat. Namun, Forest mematok harga yang cukup tinggi, sekitar 80 juta poundsterling atau setara dengan 92 juta euro, untuk Anderson. Sementara itu, sang pemain sendiri belum memberikan komentar apa pun. “Musim panas ini ada Piala Dunia, jadi fokus saya sepenuhnya tertuju di sana,” kata Anderson.