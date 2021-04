Ole Gunnar Solskjaer: Penalti "Satu Mata" Bruno Fernandes Vital Untuk Kemenangan Manchester United

Gol Bruno jadi gol penalti yang ke-19 baginya di lintas ajang selama membela Man United sejak Februari 2020.

Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengatakan bahwa keunggulan dua gol tandang atas Granada menyamankan kemenangan timnya.

Terkini, Man United sukses kalahkan Granada dengan skor 2-0 pada leg pertama perempat-final Liga Europa di Stadion Nuevo Los Carmenes, Jumat (9/4) dini hari WIB.

Dua gol kemenangan Setan Merah masing-masing diciptakan oleh Marcus Rashford pada menit ke-31 dan Bruno Fernandes via sepakan penalti pada menit ke-90.

United mendapatkan penalti setelah Bruno dilanggar gelandang lawan, Yan Eteki, yang melakukan gerakan tangan ke arah muka pemain asal Portugal itu.

Sembari menahan sakit pada matanya, Bruno nyaris gagal mengoversi penalti setelah kiper Rui Silva mampu menebak arah bola dan hampir tertepis.

Meski menang, trio Harry Maguire, Luke Shaw, dan Scott McTominay diskors untuk leg kedua karena akumulasi kartu kuning.

"Itu gol penting, gol kedua. Keunggulan 1-0 dan kehilangan tiga pemain, bukanlah posisi yang bagus," ucap Solskjaer pasca-laga.

“Saya tidak berpikir kami pantas menerima hingga lima kartu kuning, tapi itu terjadi. Tapi saya senang dengan hasil ini, tentu saja.”

"[Gol kedua] sangat penting pada laga tandang dan kami telah menciptakan titik awal yang baik untuk pertemuan kedua.”

"Mencetak gol dengan satu mata adalah kehebatan! Dia [Bruno] yang mengontrol tim dan mengembangkan dirinya sendiri."

"Dia punya antusiasme dan rasa lapar untuk menang dan bermain dengan baik. Saya pernah bermain dalam tim dengan karakter yang jauh lebih kuat daripada itu, jujur ​​saja.”

"Itulah cara bagi kami untuk meningkatkan dan mencapai level berikutnya. Selalu ingin lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Pertemuan kedua akan dilangsungkan pekan depan di Old Trafford. Jika lolos ke semi-final, The Red Devils bakal bersua pemenang antara AS Roma dan Ajax.