Manchester United 'enggan menjual' Noussair Mazraoui ke AC Milan asuhan Ruben Amorim, sementara Diogo Dalot dan Lisandro Martinez terancam didepak dari Old Trafford

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Manchester United menutup kemungkinan menjual bek sayap serbabisa Noussair Mazraoui pada Januari, meski mantan pelatih mereka, Ruben Amorim, berencana bereuni dengannya di AC Milan. Pemain asal Maroko itu akan bertahan di Old Trafford, sementara dua rekan setimnya di lini pertahanan, Diogo Dalot dan Lisandro Martinez, sama-sama menghadapi masa depan yang belum pasti menjelang perombakan skuad.

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Petinggi klub halangi kepergian bek sayap pada musim dingin

Menurut Daily Briefing, para petinggi Old Trafford 'bertekad mempertahankan' Mazraoui musim dingin ini meski 'minat transfer meningkat' dari Milan, Juventus, dan klub-klub Liga Pro Saudi. Pemain berusia 29 tahun itu direkrut bersama Matthijs de Ligt dari Bayern Munich pada era Erik ten Hag, Agustus 2024, dengan biaya £13 juta yang bisa meningkat menjadi £17 juta. Ia telah mencatatkan 85 penampilan, termasuk delapan musim ini. Mazraoui mampu bermain di kedua sisi pertahanan, sementara kontraknya berlaku hingga Juni 2028.

Peminat dari Italia dan Arab Saudi ditolak

Meski Manchester United merencanakan setidaknya tiga tambahan pemain bertahan untuk merombak lini belakang pada 2027, fleksibilitas taktis dan ketenangan bek kelahiran Belanda itu saat menguasai bola membuatnya 'menarik perhatian' di Eropa dan Timur Tengah. Dua klub besar Serie A, Milan dan Juventus, 'memantau dengan cermat' situasinya, sementara para petinggi klub Arab Saudi telah 'meminta informasi' sembari menjajaki kemungkinan mengajukan tawaran pada Januari.

Secara khusus, laporan itu menyebut pelatih AC Milan, Amorim, 'sangat mengenal Mazraoui' dari masa kepelatihannya di Manchester dan yakin sang bek sayap bisa langsung memberikan dampak di San Siro. Namun, para peminatnya tampaknya bakal kecewa karena klub Premier League itu tetap 'tidak bersedia menjual'. Para pengambil keputusan di INEOS yakin bahwa mengizinkan Mazraoui pergi akan menjadi kesalahan yang mengurangi kedalaman skuad.

Bek yang tampil di bawah ekspektasi mendekati pintu keluar

Ketimbang melepas pemain tim nasional Maroko itu, klub jauh lebih cenderung menjual sesama bek kanan, Dalot, tahun depan. Pemain tim nasional Portugal itu tampil buruk saat menghadapi Aston Villa sebelum jeda internasional November dan dicemooh suporter yang kecewa ketika meninggalkan lapangan.

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Pelatih kepala yang akan datang, Mauricio Pochettino, telah mengidentifikasi bek kanan Villarreal Alex Freeman sebagai target pengganti. Pelatih asal Argentina itu ingin kembali bekerja sama dengan Freeman dan penyerang Monaco Folarin Balogun setelah pernah bersama mereka di tim nasional Amerika Serikat. Sementara itu, jurnalis transfer Fabrizio Romano telah membantah kabar yang belakangan mengaitkan klub dengan bek sayap Chelsea Malo Gusto.

Perombakan besar lini pertahanan membayangi

Pemain bertahan lain diperkirakan akan menyusul hengkang saat Manchester United bersiap menjual bek tengah Martinez di tengah minat dari dua klub Spanyol, Barcelona dan Atletico Madrid. Bek yang telah lama membela klub, Harry Maguire dan Luke Shaw, juga terancam dicoret sebagai bagian dari perubahan besar di lini belakang. Untuk menuntaskan perombakan itu, Pochettino dilaporkan membidik tiga rekrutan senilai £120 juta, termasuk seorang bek tengah dan seorang bek kiri baru.