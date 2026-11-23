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Manchester United diperingatkan bahwa mereka harus memecahkan rekor dunia biaya transfer bek kiri sebesar £68 juta untuk merekrut Lewis Hall dari Newcastle United. Meski tetap bertekad memperkuat lini belakang setelah gagal mendatangkan pemain pada musim panas, petinggi Newcastle menegaskan mereka tidak akan melepas bek sayap andalan mereka dengan harga murah.

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United hadapi tuntutan biaya transfer besar

Seperti dilaporkan TEAMtalk, United sedang mempertimbangkan langkah ambisius untuk merekrut Hall meski bek Newcastle itu menandatangani kontrak baru musim panas lalu . Tim perekrutan Old Trafford ingin kembali mengincarnya setelah gagal mendapatkan Hall, Alejandro Balde, dan Rayan Ait-Nouri dalam pencarian mereka sebelumnya terhadap bek kiri spesialis. Namun, upaya baru apa pun akan membutuhkan pengeluaran yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melampaui £68 juta yang dibayarkan Bayern Munich untuk Lucas Hernandez.

Mantan CEO prediksi biaya transfer akan pecahkan rekor

Perkembangan pesat Hall membuat Keith Wyness, mantan CEO klub Premier League, yakin hanya tawaran bersejarah yang dapat membujuk Newcastle untuk menjualnya.

Berbicara kepada Football Insider, Wyness mengatakan: "Rekor untuk pemain di posisi itu sedikit di atas £60 juta. Jadi, £100 juta mungkin terlalu tinggi. Tidak diragukan lagi dia berbakat. Dan penggemar Newcastle akan mengatakan kepada Anda bahwa dia sudah lama tampil luar biasa dan benar-benar menunjukkan semua tanda sebagai pemain yang sangat berbakat.

"Menurut saya, nilainya bisa mencapai £80 juta. Angka itu semata-mata karena posisinya. Namun, setiap posisi kini semakin diminati. Usianya juga ideal."

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Newcastle tolak kepergian Hall pada musim dingin

Selain sedikit penurunan performa saat menghadapi Arsenal, penampilan Hall belakangan ini bersama Inggris dan klubnya semakin memperkuat tekad Newcastle untuk tidak melepasnya pada Januari.

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Menjelaskan sikap klub dalam laporan tersebut, Graeme Bailey menulis: "Sikap Newcastle tegas. Newcastle tidak berniat membiarkan Hall pergi di tengah musim dan menegaskan bahwa bek tersebut tidak dijual.

"Bahkan, sumber-sumber mengindikasikan bahwa Newcastle belum menetapkan harga resmi untuk bek sayap itu, mengingat pentingnya dia bagi rencana manajer Matthias Jaissle dan ambisi jangka panjang klub.

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"Namun, ada pengakuan bahwa, secara teori, diperlukan biaya transfer yang memecahkan rekor dunia untuk bek kiri agar Newcastle mulai mempertimbangkan kepergiannya.

"Itu berarti angka mendekati £70 juta, yang menunjukkan betapa tingginya Newcastle menghargai mantan pemain muda Chelsea tersebut."

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Perebutan transfer pada musim panas menanti

Karena Newcastle menolak mempertimbangkan tawaran pada pertengahan musim, United harus mencari pemain lain pada Januari atau menunggu hingga musim panas mendatang untuk menguji keteguhan sikap mereka. Hall akan tetap menjadi bagian penting dalam rencana Matthias Jaissle sembari berupaya mempertahankan performa impresifnya di level klub dan internasional. Jika United kembali dengan tawaran pemecah rekor pada 2027, Newcastle akan memegang kendali penuh dalam negosiasi.