Manchester United dan Sunderland bermain imbang dalam laga yang dipenuhi pemain asal Belanda

Sunderland dan Manchester United gagal mencetak gol dalam pertandingan yang mengecewakan. Dalam laga yang menampilkan empat pemain Belanda di susunan pemain inti, skor tetap imbang tanpa gol hingga menit ke-90.

Di tim tuan rumah, Robin Roefs seperti biasa menjadi penjaga gawang. Lutsharel Geertruida dan Brian Brobbey juga tampil sejak awal, sama seperti Joshua Zirkzee di Manchester United. Bagi yang terakhir, ini adalah penampilan pertamanya sebagai starter sejak Desember tahun lalu.

Sunderland memulai dengan agresif dan langsung menguasai permainan. Senne Lammens menunjukkan refleks yang bagus saat menahan tendangan Noah Sadiki, sementara di sisi lain Amad Diallo melepaskan tembakan yang melebar tipis.

Para pemain Belanda juga mendapat peluang serius. Lammens lebih cepat mencapai bola daripada Brobbey, yang tak lama kemudian melepaskan tembakan dari sudut sulit yang melebar tipis. Zirkzee juga nyaris mencetak gol, namun sundulannya melambung di atas gawang Roefs.

Setelah jeda, Manchester United tampak sedikit lebih bersemangat, meski hal itu tak langsung berbuah peluang besar. Sebaliknya, Sunderland justru dua kali nyaris mencetak gol pembuka. Brobbey kembali menguji reaksi Lammens, sementara Geertruida membentur tiang gawang lewat tendangan dari luar kotak penalti.

Namun, kedua tim tidak mampu mencetak gol, sehingga skor 0-0 menjadi hasil yang pantas. Manchester United sedikit memperkuat posisi ketiga, sementara Sunderland berada di peringkat ke-12 dan hampir pasti harus melupakan peluang bermain di kompetisi Eropa.