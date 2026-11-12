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Manchester United dan Manchester City memantau bek Chelsea Malo Gusto setelah klub asal London barat itu memasang harga £75 juta untuk sang bek kanan yang jarang dimainkan. Pemain asal Prancis berusia 23 tahun itu berada di bawah Josh Acheampong dalam urutan pilihan di Stamford Bridge sejak pelatih kepala Xabi Alonso mengambil alih.

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Klub-klub rival pantau bek sayap Prancis yang tersisih

Menurut talkSPORT, kedua klub besar dari barat laut Inggris itu memantau Gusto dengan saksama setelah kesempatan bermainnya di tim utama berkurang di bawah pelatih baru Chelsea asal Spanyol. Meski kapten klub Reece James masih absen karena cedera, mantan bek Lyon itu belum menjadi starter dalam pertandingan Premier League sejak 12 September. Sebaliknya, lulusan akademi Acheampong semakin sering menjadi pilihan di sisi kanan lini belakang.

Menit bermain terbatas picu spekulasi kepergian

Direkrut dari Lyon, klub Prancis yang dibelanya sejak kecil, dengan biaya sekitar £26 juta pada 2023, bek sayap ofensif itu sebelumnya merupakan pemain reguler di klub ibu kota tersebut. Ia mencatatkan 144 penampilan dan mencetak tiga gol di semua kompetisi. Namun, ia hanya menjadi starter dalam tiga dari tujuh penampilannya di Premier League musim ini.

Selain menit bermain yang sporadis di liga, bek itu menjadi starter dalam ketiga pertandingan timnya di Carabao Cup sebelum mereka tersingkir lewat adu penalti melawan Liverpool pada putaran keempat. Berkurangnya keterlibatan Gusto membuat klub-klub rival di Inggris waspada. City bahkan telah menjajaki kemungkinan transfer pada musim panas lalu dengan harapan mempertemukan kembali sang pemain dengan mantan pelatih Stamford Bridge, Enzo Maresca.

Putusan terkait keuangan persulit upaya klub Etihad

Meski jajaran petinggi klub yang bermarkas di Etihad Stadium tetap mengagumi profilnya, media penyiar tersebut mencatat bahwa kemampuan mereka membiayai transfer senilai £75 juta dipersulit oleh proses regulasi di luar lapangan yang masih berlangsung. Tim asuhan Maresca masih menunggu hasil akhir banding mereka setelah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Premier League.

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Komisi independen memutuskan bahwa klub itu telah menggelembungkan pendapatannya secara artifisial sebesar £900 juta melalui kontrak 'palsu' selama sembilan tahun antara 2009 dan 2018. Karena sidang penentuan sanksi masih menunggu pelaksanaan dan hasil upaya hukum mereka belum dipastikan, mengejar pemain dengan biaya besar pada bursa transfer mendatang jauh dari sederhana.

Pergantian pelatih buat langkah pada bursa musim dingin tak menentu

Sementara itu, United berada di persimpangan jalan di Old Trafford setelah mencapai kesepakatan prinsip dengan pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino untuk menggantikan Michael Carrick. Mengingat pergantian pelatih yang akan datang itu dan proses hukum City yang masih berlangsung, belum jelas apakah salah satu dari kedua peminat akan mengajukan tawaran resmi saat bursa transfer Januari dibuka. Meski demikian, situasi Gusto akan terus dipantau jika ia tetap tidak menjadi pilihan.