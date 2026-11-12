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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Manchester United dan Manchester City siap bersaing memperebutkan bek Chelsea Malo Gusto dalam transfer senilai £75 juta setelah ia kehilangan posisi starter dari Josh Acheampong di bawah asuhan Xabi Alonso

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Manchester United dan Manchester City memantau bek Chelsea Malo Gusto setelah klub asal London barat itu memasang harga £75 juta untuk sang bek kanan yang jarang dimainkan. Pemain asal Prancis berusia 23 tahun itu berada di bawah Josh Acheampong dalam urutan pilihan di Stamford Bridge sejak pelatih kepala Xabi Alonso mengambil alih.

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Klub-klub rival pantau bek sayap Prancis yang tersisih

Menurut talkSPORT, kedua klub besar dari barat laut Inggris itu memantau Gusto dengan saksama setelah kesempatan bermainnya di tim utama berkurang di bawah pelatih baru Chelsea asal Spanyol. Meski kapten klub Reece James masih absen karena cedera, mantan bek Lyon itu belum menjadi starter dalam pertandingan Premier League sejak 12 September. Sebaliknya, lulusan akademi Acheampong semakin sering menjadi pilihan di sisi kanan lini belakang.

Menit bermain terbatas picu spekulasi kepergian

Direkrut dari Lyon, klub Prancis yang dibelanya sejak kecil, dengan biaya sekitar £26 juta pada 2023, bek sayap ofensif itu sebelumnya merupakan pemain reguler di klub ibu kota tersebut. Ia mencatatkan 144 penampilan dan mencetak tiga gol di semua kompetisi. Namun, ia hanya menjadi starter dalam tiga dari tujuh penampilannya di Premier League musim ini.

Selain menit bermain yang sporadis di liga, bek itu menjadi starter dalam ketiga pertandingan timnya di Carabao Cup sebelum mereka tersingkir lewat adu penalti melawan Liverpool pada putaran keempat. Berkurangnya keterlibatan Gusto membuat klub-klub rival di Inggris waspada. City bahkan telah menjajaki kemungkinan transfer pada musim panas lalu dengan harapan mempertemukan kembali sang pemain dengan mantan pelatih Stamford Bridge, Enzo Maresca.

Putusan terkait keuangan persulit upaya klub Etihad

Meski jajaran petinggi klub yang bermarkas di Etihad Stadium tetap mengagumi profilnya, media penyiar tersebut mencatat bahwa kemampuan mereka membiayai transfer senilai £75 juta dipersulit oleh proses regulasi di luar lapangan yang masih berlangsung. Tim asuhan Maresca masih menunggu hasil akhir banding mereka setelah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Premier League.

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Komisi independen memutuskan bahwa klub itu telah menggelembungkan pendapatannya secara artifisial sebesar £900 juta melalui kontrak 'palsu' selama sembilan tahun antara 2009 dan 2018. Karena sidang penentuan sanksi masih menunggu pelaksanaan dan hasil upaya hukum mereka belum dipastikan, mengejar pemain dengan biaya besar pada bursa transfer mendatang jauh dari sederhana.

Pergantian pelatih buat langkah pada bursa musim dingin tak menentu

Sementara itu, United berada di persimpangan jalan di Old Trafford setelah mencapai kesepakatan prinsip dengan pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino untuk menggantikan Michael Carrick. Mengingat pergantian pelatih yang akan datang itu dan proses hukum City yang masih berlangsung, belum jelas apakah salah satu dari kedua peminat akan mengajukan tawaran resmi saat bursa transfer Januari dibuka. Meski demikian, situasi Gusto akan terus dipantau jika ia tetap tidak menjadi pilihan.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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