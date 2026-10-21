Keruntuhan pertahanan yang bersejarah

Manchester United mencatatkan rekor yang tidak diinginkan dalam laga Eropa mereka melawan Como. Setelah kebobolan begitu cepat di Italia, tim asuhan Carrick menjadi tim Inggris pertama sepanjang sejarah yang kebobolan dalam dua menit pertama pada dua pertandingan besar Eropa secara beruntun, menurut Opta Joe.

Manchester United kebobolan pada menit pertama saat menghadapi Atletico Madrid, sebelum Nico Paz mencetak gol pada menit kedua melawan Como. Dua gol itu menunjukkan pola mengkhawatirkan pada awal laga-laga Eropa mereka.

Rekor yang tidak diinginkan itu menjadi catatan buruk bagi Carrick, yang masih mencari solusi atas masalah pertahanan dan kurangnya konsentrasi timnya. Kebobolan dalam 120 detik pertama pada dua laga beruntun menunjukkan bahwa United berulang kali membiarkan lawan mengambil inisiatif sebelum mereka sempat menemukan ritme permainan. Setelah Como memanfaatkan awal lambat United, ketidakmampuan mereka tampil agresif sejak awal laga Eropa menjadi persoalan yang semakin mendesak bagi sang manajer.





Paz menghukum United yang pasif

Gol pembuka lahir dari aksi brilian Nico Paz, meski tim tamu sebagian besar menjadi penyebab kesulitan mereka sendiri. Baru dua menit pertandingan berjalan, Paz mendapat terlalu banyak ruang di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung untuk membawa tuan rumah unggul.

Gol cepat itu memastikan rentetan laga United tanpa mencatatkan clean sheet berlanjut selama satu pertandingan lagi. Luar biasanya, klub tersebut hanya mencatatkan satu clean sheet dalam 11 laga terakhir di semua kompetisi musim ini, yakni saat menghadapi tim Azerbaijan, Sabah FK.

Kerapuhan pertahanan itu membuat mereka terus-menerus harus mengejar ketertinggalan, sementara tekanan terhadap Carrick semakin besar untuk menstabilkan lini belakang yang tampak semakin “kehilangan kepercayaan diri”, menurut para pendukung yang frustrasi menyaksikan keruntuhan tersebut. Meski Matthijs de Ligt kembali masuk susunan pemain inti untuk pertama kalinya sejak November lalu setelah menjalani operasi punggung, United terlihat tidak padu dan kalah bersaing dengan Como yang tampil penuh energi.