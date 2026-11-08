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Manchester United mengawali laga Liga Primer Inggris melawan Aston Villa dengan buruk dan mencatat rekor klub: untuk pertama kalinya, mereka tertinggal dua gol sedini itu dalam kompetisi tersebut. Manchester United dikejutkan di Old Trafford ketika tim tamu mencetak dua gol dalam empat menit pertama, membuat tim asuhan Michael Carrick terpukul.

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Manchester United dikejutkan dua gol cepat Villa

Musim sulit Manchester United mencapai titik terendah baru pada Minggu ketika mereka langsung terpuruk pada awal laga Premier League melawan Aston Villa. Pendukung di Old Trafford menyaksikan dengan tak percaya saat tim asuhan Carrick tertinggal dua gol ketika pertandingan baru berjalan tiga menit 42 detik. Itu menjadi ketertinggalan 2-0 tercepat dalam sejarah klub di Premier League.

Rekor sebelumnya untuk awal pertandingan seburuk itu terjadi saat melawan Nottingham Forest pada Agustus 2023. Kala itu, United tertinggal 2-0 setelah tiga menit 47 detik, juga di Old Trafford.

Kesalahan pertahanan menghantui tim Carrick

Suasana di stadion nyaris seketika memanas ketika tim tuan rumah kesulitan menghadapi intensitas permainan Villa. Para petinggi klub, Omar Berrada dan Jason Wilcox, terlihat di tribune dengan raut wajah yang jelas menunjukkan ketidaksenangan atas jalannya pertandingan, seperti dilaporkan The Sun. Ekspresi mereka mencerminkan frustrasi para pendukung, yang menyaksikan timnya hanya memenangi satu dari sembilan pertandingan liga pertama musim ini.

Villa hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit untuk membuka skor melalui winger Brasil berusia 20 tahun, Alysson. Ia mendapat terlalu banyak ruang di sisi kanan sebelum melepaskan tembakan di antara kedua kaki kiper Senne Lammens. Keadaan dengan cepat memburuk bagi tuan rumah ketika pertahanan United kembali runtuh beberapa saat kemudian. Lammens gagal menghalau upaya Villa lainnya dan justru mendorong bola tepat ke arah mantan penyerang Chelsea, Nicolas Jackson, yang menggandakan keunggulan tim tamu dan membuat Old Trafford terpana.

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Villa manfaatkan kelemahan United untuk kembali menguasai laga

Meski dikejutkan oleh awal pertandingan itu, United berhasil kembali bersaing sebelum jeda. Matheus Cunha dilanggar Boubacar Kamara di dalam kotak penalti, memberi Bruno Fernandes kesempatan untuk maju dan sukses mengeksekusi penalti. Setelah itu, Youri Tielemans membawa tuan rumah menyamakan kedudukan dan memberi Old Trafford secercah harapan.

Namun, optimisme itu segera sirna pada awal babak kedua ketika Aston Villa kembali memanfaatkan kelemahan pertahanan United. Tim tamu mencetak dua gol dalam delapan menit pertama setelah pertandingan dilanjutkan. John McGinn mengeksekusi penalti dengan sukses sebelum Leon Goretzka mengembalikan sekaligus memperbesar keunggulan Villa dalam pertandingan.

Perjuangan berat untuk bertahan terus berlanjut

Memasuki pertandingan di posisi ke-19, Manchester United sangat membutuhkan poin untuk menjauh dari dasar klasemen. Mereka baru mencatatkan satu kemenangan di Premier League sepanjang musim ini, yakni saat menghadapi Ipswich Town pada Agustus.