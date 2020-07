Duo gelandang , Bruno Fernandes dan Paul Pogba, dinyatakan fit setelah dikabarkan cedera menjelang laga terdekat.

Man United akan menjamu Bournemouth pada pekan ke-33 Liga Primer Inggris di Old Trafford, Sabtu (4/7) pukul 21:00 WIB.

Fernandes dan Pogba sempat diragukan tampil. Keduanya dilaporkan mengalami cedera setelah saling berbenturan pada sesi latihan di Carrington, Jumat (3/7).

Kabar tersebut tentu mengejutkan fans Man United di jagad media sosial. Maklum, mereka mulai berharap lebih setelah duet Fernandes-Pogba langsung padu di lini tengah tim kesayangannya.

Namun, Mirror meminta maaf dan cepat-cepat mengklarifikasi berita salah tersebut di Twitter beberapa jam setelah dipublikasi

We'd like to apologize for our previous tweet about Paul Pogba and Bruno Fernandes being injured during training we received false information by fellow Manchester United player Andreas Pereira