Amuk Fans Manchester United, Bruno Fernandes Sampai Harus Dilerai Fred & Ole Gunnar Solskjaer (+Video)

Bruno Fernandes memarahi fans yang mencemooh Ole Gunnar Solskjaer setelah Manchester United digilas 4-1 saat bertandang ke Watford, Sabtu (20/11).

Setan Merah kembali menelan hasil memalukan dan cuma bisa menang satu kali dari tujuh laga Liga Primer Inggris terakhir.

Rentetan hasil buruk ini membuat suporter kian jengah dengan rezim Solskjaer, hingga fans di dalam stadion Vicarage Road turut mencemooh kinerja sang pelatih, namun Fernandes memasang badan untuk membelanya.

Apa yang terjadi?

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Bruno Fernandes gesturing to the Man United fans not to boo Ole Gunnar Solskjaer and that the players also take responsibility 👏 <a href="https://t.co/g0ZMjXejc9">pic.twitter.com/g0ZMjXejc9</a></p>— Football Daily (@footballdaily) <a href="https://twitter.com/footballdaily/status/1462156196664782851?ref_src=twsrc%5Etfw">November 20, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Solskjaer dan anak asuhnya berjalan ke arah fans tandang untuk bertepuk tangan dan berterima kasih.

Namun seiring kamera menyorot Solskjaer dan skuad United, mereka malah dihujani cemoohan dari suporter mereka sendiri.

Hal ini membuat Fernandes marah dan melakukan gestur ke arah rekan-rekannya, menandakan bahwa hinaan dan kritikan semestinya diarahkan kepada para pemain alih-alih kepada sang manajer.

Sang gelandang yang tampak marah itu lalu digiring pergi oleh Fred dan Solskjaer untuk kembali ke ruang ganti.

Solskjaer justru memahami perasaan suporter Setan Merah, menegaskan bahwa mereka berhak untuk marah.

"Saya memahami fans yang setia mendukung klub dalam susah atau pun senang," ujar Solskjaer pasca-pertandingan.

"Mereka fantastis dalam beberapa tahun belakangan, ini periode yang berat, kami terseok-seok sepeninggal Sir Alex [Ferguson] dan fans yang bersama kami sungguh luar biasa."