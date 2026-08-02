Manchester United mengambil pendekatan baru untuk merekrut pemain internasional Inggris Myles Lewis-Skelly, bintang Arsenal, juara Liga Primer Inggris.

Manchester United telah lama menunjukkan ketertarikan terhadap Lewis-Skelly, yang telah tampil dalam 75 pertandingan bersama klub masa kecilnya, Arsenal, dan 6 pertandingan internasional bersama timnas Inggris.

Lewis-Skelly bergabung dengan Arsenal pada musim 2024-2025, dan memukau semua orang dengan penampilannya, di mana tim asuhan pelatih Mikel Arteta menempati peringkat kedua di Liga Primer Inggris serta mencapai babak lanjutan di Liga Champions Eropa.

Lewis-Skelly diharapkan bersinar pada musim lalu dan memantapkan dirinya sebagai salah satu anggota terpenting dalam tim Arteta, tetapi kenyataannya ia justru kesulitan mendapatkan waktu bermain pada paruh pertama musim.

Serangkaian penampilan yang produktif dan memukau tampaknya telah mengakhiri spekulasi seputar masa depan Lewis-Skelly, tetapi surat kabar "Independent" menyebutkan bahwa Manchester United kembali menghidupkan ketertarikannya pada transfer tersebut.

Manchester United tengah "menyelidiki" apakah Arsenal bersedia menjual sang pemain, tetapi saat ini mereka lebih memilih untuk mempertahankannya di Stadion Emirates.

Meski demikian, situasi tersebut disebut-sebut dapat berubah jika Arteta menuntaskan dua transfer, yakni gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes dan sayap Real Madrid Vinicius Junior.