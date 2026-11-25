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Manchester United memasukkan bek Brentford Nathan Collins ke daftar incarannya saat Mauricio Pochettino berupaya membenahi pertahanan terburuk di antara lima liga top Eropa. Dengan anggaran yang dilaporkan sebesar £50 juta dan target-target utama yang kian sulit didapat, Manchester United menghadapi bursa transfer yang rumit setelah kekalahan memalukan di Anfield pada Minggu.

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Manchester United bidik bek tengah Brentford Nathan Collins

Manchester United memasukkan bek tengah Brentford Collins ke daftar incaran untuk memperkuat pertahanan menjelang pembukaan bursa transfer. Menurut talkSPORT, klub tersebut memandang bek berpengalaman di Liga Primer itu sebagai salah satu solusi untuk masalah lini belakang yang telah menyulitkan sejumlah manajer berturut-turut.

Upaya mendatangkan pemain bertahan semakin mendesak setelah kekalahan memalukan di Anfield pada Minggu , ketika United kebobolan empat gol. Hasil itu membuat Pochettino harus menghadapi kenyataan bahwa timnya memiliki pertahanan terburuk di antara klub-klub dari lima liga top Eropa.

Daftar incaran bek berubah setelah kendala dalam upaya merekrut Bassey

Ketertarikan United kepada Collins muncul ketika opsi lain untuk memperkuat pertahanan tampak semakin sulit didapat. Calvin Bassey dari Fulham muncul sebagai calon incaran pekan lalu karena kemampuannya bermain di berbagai posisi lini belakang. Namun, Bassey kini dilaporkan hampir menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub London tersebut.

Kendala itu memaksa United mencari opsi lain untuk mendatangkan bek tengah berpengalaman di Liga Primer. Collins, 25 tahun, memenuhi kriteria tersebut setelah membuktikan kemampuannya di Brentford. Pengalamannya di kasta tertinggi menjadikannya opsi menarik bagi tim yang sangat membutuhkan kestabilan pertahanan.

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Pochettino harus menyeimbangkan kebutuhan bek dan penyerang

Penerus Michael Carrick menghadapi tugas berat setelah mengambil alih tim yang memiliki kebutuhan mendesak di kedua ujung lapangan. Membenahi lini belakang yang mudah kebobolan jelas menjadi prioritas setelah kekalahan dengan empat gol bersarang di gawang United di Anfield.

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Namun, Pochettino tidak bisa hanya berfokus pada pertahanan saat bursa transfer dibuka. Ia juga disebut ingin mendatangkan penyerang untuk menutup kekosongan akibat cedera Benjamin Sesko .

Menyeimbangkan upaya merekrut bek tengah dengan kebutuhan akan pemain tambahan di lini serang akan menguji rencana perekrutan United. Pochettino memerlukan rekrutan yang tepat untuk mengatasi kedua masalah itu secara efektif.

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Anggaran terbatas mempersulit rencana transfer United

Keterbatasan dana tampaknya akan menentukan langkah United di bursa transfer. Manchester United tetap berminat kepada Jarrad Branthwaite dari Everton, tetapi bek itu kemungkinan terlalu mahal mengingat anggaran mereka yang dilaporkan hanya sebesar £50 juta.

Mendatangkan Collins juga tidak akan mudah. Pemain berusia 25 tahun itu terikat kontrak dengan Brentford hingga musim panas 2029 dan perekrutannya juga akan membutuhkan biaya besar. Dengan anggaran terbatas dan sejumlah posisi yang perlu diperkuat, United menghadapi keputusan sulit begitu bursa transfer dibuka. Masih harus dilihat apakah mereka dapat mencapai kesepakatan untuk Collins tanpa melampaui batas anggaran.