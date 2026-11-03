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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Manchester United bersaing dengan Paris Saint-Germain, Arsenal dan Liverpool untuk mendapatkan bintang Atletico Madrid Pablo Barrios usai pemantauan di Liga Champions

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Manchester United turut bersaing dengan Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Liverpool untuk memantau gelandang Atletico Madrid, Pablo Barrios, menjelang bursa transfer 2027. Pihak klub di Old Trafford telah melakukan penjajakan awal terkait pemain timnas Spanyol berusia 23 tahun itu setelah menyaksikannya mencetak gol ke gawang Manchester United dalam pertandingan di Eropa baru-baru ini.

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Manchester United melakukan penjajakan awal

Menurut TEAMtalk, United memanfaatkan lawatan mereka baru-baru ini ke Metropolitano di Liga Champions untuk mengumpulkan informasi mengenai gelandang Spanyol yang telah mencatatkan empat penampilan bersama tim nasional itu. Barrios menarik perhatian para petinggi United yang hadir dengan membuka keunggulan hanya dalam 49 detik pada kemenangan 2-0 Atletico atas klub Liga Primer tersebut. Meski pembicaraan resmi belum dimulai, klub raksasa Inggris itu tengah menjajaki kemungkinan merekrutnya sembari mengevaluasi opsi jangka panjang di lini tengah.

Klub-klub besar Eropa mengincar talenta Spanyol

Barrios semula dibina di akademi Real Madrid sebelum pindah ke klub rival sekota pada 2017. Sejak menjalani debut pada Oktober 2023, ia telah mencatatkan 151 penampilan di tim senior dan memantapkan posisinya di bawah asuhan Diego Simeone berkat perpaduan disiplin bertahan dan kemampuannya mendorong permainan ke depan.

Paris Saint-Germain saat ini dipandang sebagai klub yang paling berpeluang menguji keteguhan Atletico. Pelatih kepala Luis Enrique diketahui sangat mengagumi Barrios, dan pendekatan pada musim dingin belum sepenuhnya dikesampingkan.

Sementara itu, laporan tersebut menyebut pelatih Chelsea Xabi Alonso juga menyukai profil pemain senegaranya itu, meski Chelsea lebih memprioritaskan perekrutan gelandang Bournemouth Alex Scott pada Januari.

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Di Inggris, Arsenal dan Liverpool juga memantau perkembangannya, sementara Manchester City sebelumnya pernah menaruh minat.

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Klausul pelepasan besar melindungi Atletico

Memboyong gelandang dinamis itu dari ibu kota Spanyol akan sangat sulit mengingat situasi kontraknya saat ini. Barrios baru-baru ini berkomitmen bertahan di Atletico hingga Juni 2030 lewat kesepakatan yang memuat klausul pelepasan senilai €500 juta (£418 juta/$561 juta).

Meski tidak ada klub peminat yang diperkirakan akan langsung mengaktifkan klausul tersebut, kesepakatan itu memberi Atletico kendali penuh atas penetapan nilai sang pemain. Para petinggi klub memandang pemain berusia 23 tahun itu sebagai pilar penting dalam skuad Simeone dan tidak berniat mengizinkannya pergi kecuali ada tawaran luar biasa.

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Tawaran pada musim panas tampak lebih realistis

Mengingat sikap tegas Atletico dan dana sangat besar yang diperlukan untuk membuka negosiasi, transfer pada bursa Januari mendatang masih sangat kecil kemungkinannya. Barrios diperkirakan tetap menjadi bagian penting dalam rencana Simeone di Madrid hingga akhir musim. Namun, minat terhadapnya bisa meningkat pada musim panas mendatang jika United memutuskan merombak lini tengah setelah aktivitas perekrutan yang lebih terbatas pada bursa transfer sebelumnya.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.