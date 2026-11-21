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Manchester United bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan bek tengah timnas Italia Giorgio Scalvini sembari menyiapkan masa depan tanpa Lisandro Martinez. Para petinggi Old Trafford juga telah mendapat kabar tentang kemungkinan merekrut kembali mantan gelandang Scott McTominay pada 2027, di tengah pembicaraan kontraknya dengan Napoli.

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Tim rekrutmen pantau target di lini belakang

Menurut TEAMtalk, United tengah memantau Scalvini secara mendalam sembari bersiap memperkuat lini depan, posisi bek kiri, dan jantung pertahanan. Bek Italia itu menarik perhatian sejumlah tim rekrutmen dan bisa menjadi target utama di lini belakang pada 2027, baik pada Januari maupun musim panas. Pencarian tersebut berlangsung saat kontrak Martinez memasuki bulan-bulan terakhirnya, meski klub memiliki opsi perpanjangan satu tahun.

Ketua asosiasi agen ragukan minat Barcelona

Spekulasi mengenai masa depan Martinez kian menguat setelah TEAMtalk sebelumnya mengklaim Barcelona mengagumi bek asal Argentina itu. Laporan di Spanyol juga menyebut ia terbuka untuk mendengarkan tawaran dari raksasa La Liga tersebut. Namun, presiden Asosiasi Agen Sepakbola Spanyol, Pedro Bravo, meragukan kemungkinan kepindahannya ke Catalunya.

Menanggapi rumor transfer tersebut, Bravo berkata: "Sejauh yang saya tahu, baik Deco maupun [Hansi] Flick tidak berminat pada Lisandro." Ia menambahkan bahwa sikap Flick dan direktur olahraga Deco mengenai Martinez sudah jelas: "Dia pemain bagus, tetapi kami tidak menyukainya. Dia tidak cocok dengan kami."

Terlepas dari sikap Barcelona, situasi kontrak Martinez masih mengarah pada kepergiannya dari Old Trafford dalam waktu dekat.

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Gelandang Skotlandia pertimbangkan kembali ke Inggris

Selain merencanakan penguatan lini belakang, laporan tersebut menyebut mantan gelandang United, McTominay, tengah mempertimbangkan secara serius untuk kembali ke Liga Primer pada 2027. Klub lamanya sudah diberi tahu tentang peluang membawa lulusan akademi itu kembali ke Manchester, dan para petinggi klub tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut.

Menurut sumber-sumber media tersebut, Napoli masih berharap bisa mempertahankan pemain timnas Skotlandia itu di Serie A. Kontraknya saat ini akan berakhir dalam 18 bulan. Karena kedua pihak masih berbeda jauh dalam negosiasi kontrak, para perantara mulai menawarkan McTominay ke sejumlah klub yang berpotensi merekrutnya jika kesepakatan tak tercapai.

Pemulihan cedera menentukan waktu transfer pada musim dingin

Waktu akan menjadi faktor penentu dalam pendekatan United terhadap kedua pemain itu selama beberapa bulan mendatang. Karena Scalvini baru saja pulih dari cedera, transfer pada Januari mungkin terlalu cepat. Karena itu, United dan Liverpool akan terus memantau performanya sebelum memutuskan kapan mengajukan tawaran. Sementara itu, kebuntuan McTominay di Italia akan menentukan apakah reuni pada 2027 menjadi opsi nyata.