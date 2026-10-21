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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Manchester United berpotensi dibuat pusing! Sensasi remaja Bournemouth, Eli Junior Kroupi, bisa kembali bermain setelah cedera akhir pekan ini

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Bournemouth mendapat suntikan semangat besar menjelang lawatan ke Old Trafford setelah sensasi remaja Eli Junior Kroupi kembali berlatih bersama tim utama. Penyerang yang dinilai sangat berbakat itu berpeluang tampil untuk pertama kalinya musim ini saat menghadapi Manchester United pada Minggu ini, setelah absen cukup lama.

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Penampilan yang lama dinantikan bintang muda Bournemouth

Kroupi akhirnya kembali berlatih bersama tim utama, memberi manajer Marco Rose dorongan besar menjelang pertandingan Bournemouth melawan Manchester United di Liga Primer. Pemain berusia 20 tahun itu absen sejak Juli setelah mengalami patah tulang metatarsal dalam pemusatan latihan pramusim Bournemouth di Austria. Cedera itu terasa sangat mengecewakan karena terjadi ketika ia sedang melepaskan tembakan dalam sesi latihan. Ia pun harus menjalani operasi pada akhir bulan tersebut untuk memperbaiki cedera itu, yang mengawali proses pemulihan panjangnya.

Meski perkiraan medis awal menunjukkan bahwa pemain timnas Prancis U-21 itu mungkin harus menepi hingga November, pemulihannya melampaui ekspektasi. Setelah beberapa pekan menjalani rehabilitasi intensif dan berlatih secara individu di lapangan pada awal bulan ini, sang penyerang kembali bergabung dengan kelompok utama.


Rose konfirmasi peluang Kroupi masuk skuad

Rose mengonfirmasi bahwa Kroupi semakin dekat dengan penampilan kompetitifnya, meski ia tidak akan terlibat dalam pertandingan Liga Europa melawan AC Milan pada Kamis. Karena sang penyerang masih berada pada tahap awal pemulihan saat tenggat pendaftaran pemain untuk kompetisi Eropa berlalu, namanya tidak masuk daftar skuad untuk fase grup. Namun, Rose mengisyaratkan bahwa laga Liga Primer di Old Trafford bisa menjadi ajang debutnya musim ini. "Junior sudah kembali berlatih bersama tim, tetapi tidak masuk daftar pemain UEFA," jelas Rose. "Namun, mungkin kami bisa memberinya beberapa menit bermain di Manchester."

Kroupi telah memenuhi tolok ukur kebugaran yang diperlukan untuk dipertimbangkan mengisi bangku cadangan. Ia sendiri menargetkan pertandingan melawan Manchester United sebagai laga kembalinya. Meski staf medis bertekad tidak mempercepat proses tersebut, keberhasilannya mengikuti sesi latihan penuh membuka peluang baginya untuk tampil singkat.


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Dampak sensasi remaja itu

Arti penting Kroupi bagi Bournemouth sangat besar setelah tahun terobosannya di Inggris. Pada musim debutnya, mantan penyerang Lorient itu membuktikan diri sebagai talenta papan atas dan menjadi pencetak gol terbanyak Bournemouth dengan 13 gol di liga. Kemampuannya mencetak gol dan pergerakannya yang cerdas tanpa bola membuatnya dikaitkan dengan beberapa klub terbesar di sepakbola dunia. Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Barcelona disebut-sebut tertarik kepada pemain muda itu sebelum cedera pramusimnya praktis mengakhiri pembicaraan tentang transfer besar pada musim panas.

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Selama Kroupi absen, Rose mengandalkan opsi lain di lini serang, termasuk penyerang Brasil Evanilson dan pemain yang didatangkan pada musim panas, Alvaro Rodriguez, untuk menjadi ujung tombak. Meski keduanya tampil baik, kembalinya pemain yang menyumbang begitu banyak gol bagi Bournemouth musim lalu menambah dimensi berbeda pada lini depan tim tersebut. Ketika klub asal pesisir selatan itu bersiap menghadapi Manchester United yang tengah mencari konsistensi, kembalinya Kroupi, meski mungkin hanya bermain beberapa menit, bisa menjadi faktor penentu.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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