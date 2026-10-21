Manchester United berpotensi dibuat pusing! Sensasi remaja Bournemouth, Eli Junior Kroupi, bisa kembali bermain setelah cedera akhir pekan ini

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bournemouth mendapat suntikan semangat besar menjelang lawatan ke Old Trafford setelah sensasi remaja Eli Junior Kroupi kembali berlatih bersama tim utama. Penyerang yang dinilai sangat berbakat itu berpeluang tampil untuk pertama kalinya musim ini saat menghadapi Manchester United pada Minggu ini, setelah absen cukup lama.

Iklan

Penampilan yang lama dinantikan bintang muda Bournemouth

Kroupi akhirnya kembali berlatih bersama tim utama, memberi manajer Marco Rose dorongan besar menjelang pertandingan Bournemouth melawan Manchester United di Liga Primer. Pemain berusia 20 tahun itu absen sejak Juli setelah mengalami patah tulang metatarsal dalam pemusatan latihan pramusim Bournemouth di Austria. Cedera itu terasa sangat mengecewakan karena terjadi ketika ia sedang melepaskan tembakan dalam sesi latihan. Ia pun harus menjalani operasi pada akhir bulan tersebut untuk memperbaiki cedera itu, yang mengawali proses pemulihan panjangnya.

Meski perkiraan medis awal menunjukkan bahwa pemain timnas Prancis U-21 itu mungkin harus menepi hingga November, pemulihannya melampaui ekspektasi. Setelah beberapa pekan menjalani rehabilitasi intensif dan berlatih secara individu di lapangan pada awal bulan ini, sang penyerang kembali bergabung dengan kelompok utama.





Rose konfirmasi peluang Kroupi masuk skuad

Rose mengonfirmasi bahwa Kroupi semakin dekat dengan penampilan kompetitifnya, meski ia tidak akan terlibat dalam pertandingan Liga Europa melawan AC Milan pada Kamis. Karena sang penyerang masih berada pada tahap awal pemulihan saat tenggat pendaftaran pemain untuk kompetisi Eropa berlalu, namanya tidak masuk daftar skuad untuk fase grup. Namun, Rose mengisyaratkan bahwa laga Liga Primer di Old Trafford bisa menjadi ajang debutnya musim ini. "Junior sudah kembali berlatih bersama tim, tetapi tidak masuk daftar pemain UEFA," jelas Rose. "Namun, mungkin kami bisa memberinya beberapa menit bermain di Manchester."

Kroupi telah memenuhi tolok ukur kebugaran yang diperlukan untuk dipertimbangkan mengisi bangku cadangan. Ia sendiri menargetkan pertandingan melawan Manchester United sebagai laga kembalinya. Meski staf medis bertekad tidak mempercepat proses tersebut, keberhasilannya mengikuti sesi latihan penuh membuka peluang baginya untuk tampil singkat.





Iklan Iklan

Dampak sensasi remaja itu

Arti penting Kroupi bagi Bournemouth sangat besar setelah tahun terobosannya di Inggris. Pada musim debutnya, mantan penyerang Lorient itu membuktikan diri sebagai talenta papan atas dan menjadi pencetak gol terbanyak Bournemouth dengan 13 gol di liga. Kemampuannya mencetak gol dan pergerakannya yang cerdas tanpa bola membuatnya dikaitkan dengan beberapa klub terbesar di sepakbola dunia. Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Barcelona disebut-sebut tertarik kepada pemain muda itu sebelum cedera pramusimnya praktis mengakhiri pembicaraan tentang transfer besar pada musim panas.

Selama Kroupi absen, Rose mengandalkan opsi lain di lini serang, termasuk penyerang Brasil Evanilson dan pemain yang didatangkan pada musim panas, Alvaro Rodriguez, untuk menjadi ujung tombak. Meski keduanya tampil baik, kembalinya pemain yang menyumbang begitu banyak gol bagi Bournemouth musim lalu menambah dimensi berbeda pada lini depan tim tersebut. Ketika klub asal pesisir selatan itu bersiap menghadapi Manchester United yang tengah mencari konsistensi, kembalinya Kroupi, meski mungkin hanya bermain beberapa menit, bisa menjadi faktor penentu.