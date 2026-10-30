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Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Manchester United bernegosiasi dengan City untuk merampungkan transfer pemain Arab

Transfers
Premier League
Manchester City
Manchester United
R. Ait Nouri
Everton
Inggris
Aljazair

Ait Nouri di luar rencana Maresca, kepergian pada Januari semakin dekat

Pemain asal Aljazair, Rayan Ait-Nouri, berencana meninggalkan Manchester City pada Januari mendatang, setelah para perantara mulai melakukan pembicaraan dengan sejumlah klub, di antaranya Manchester United.

Situs "TEAMtalk" menyebutkan bahwa Ait-Nouri menderita minimnya menit bermain bersama Manchester City sejak bergabung ke Stadion Etihad, setelah datang dari Wolverhampton pada 2025.

Ait-Nouri hingga kini belum tampil sama sekali di Liga Primer Inggris di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca, yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai sang bek kepada direktur olahraga Manchester City, Hugo Viana.

Viana sedang menyusun rencana kepergian pemain Aljazair itu, karena klub ingin menuntaskan masa depan sang bek sebelum pembukaan bursa transfer musim dingin pada Januari. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Manchester City akan meminta pengembalian sekitar 30 juta pound sterling melalui transaksi Ait-Nouri.

Maresca sebelumnya telah menjelaskan sikapnya terhadap Ait-Nouri secara terbuka pada awal bulan ini, dengan menegaskan bahwa pemain Aljazair itu bukan pilihan utamanya, serta menyinggung persaingan yang dihadapinya untuk mendapatkan tempat di susunan pemain.

Manchester United termasuk salah satu klub yang terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan situasi ini, setelah mereka ditawari kesempatan untuk merekrut Ait-Nouri pada hari terakhir bursa transfer sebelumnya. Manchester United berminat mengontrak pemain Aljazair tersebut, tetapi transaksi tidak memungkinkan untuk dirampungkan sebelum bursa transfer ditutup.

Namun, saluran komunikasi antara kedua klub kembali aktif, sementara para perantara berupaya mengetahui apakah memungkinkan untuk mencapai kesepakatan terkait kepindahan sang pemain pada awal tahun baru.

Ait-Nouri tampak terbuka untuk pindah ke Manchester United, yang akan menjadikannya pemain pertama yang pindah langsung dari Manchester City ke Manchester United sejak kepindahan Owen Hargreaves pada 2011.

Everton menunjukkan ketertarikan pada pemain Aljazair itu, tetapi mereka tidak akan mampu merekrut Ait-Nouri kecuali jika merampungkan kontrak permanen dengan Jack Grealish, karena regulasi Liga Primer melarang klub meminjam dua pemain dari klub yang sama.

Manchester City tidak keberatan mengizinkan Ait-Nouri pergi dengan status pinjaman, yang memberi klub-klub peminat kesempatan untuk mendapatkan jasanya tanpa berkewajiban membayar nilai transfer permanen secara langsung. Namun, Manchester City akan mensyaratkan agar kesepakatan peminjaman tersebut memuat klausul yang memungkinkan diubah menjadi transfer permanen, apabila bek Aljazair itu mencapai jumlah penampilan tertentu yang telah disepakati.

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