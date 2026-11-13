Manchester United Beri Pochettino Kesempatan Baru di Inggris

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Mauricio Pochettino resmi menjadi manajer baru Manchester United, demikian diumumkan klub besar Inggris tersebut. Pelatih asal Argentina itu menggantikan Michael Carrick, yang dipecat pada Kamis setelah awal musim yang mengecewakan.

Hingga kini, Pochettino menjabat sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat. Klausul pelepasan senilai lebih dari sepuluh juta euro memungkinkannya bergabung dengan Manchester United di tengah masa tugasnya. Ia secara resmi akan mulai bekerja pada 18 November.

"Pelatih asal Argentina itu dikenal dengan gaya sepak bola menyerang berintensitas tinggi, komitmennya membangun tim yang kuat dan solid, serta rekam jejaknya yang luar biasa dalam mengembangkan kemampuan individu pemain," demikian tertulis di situs klub.

Pelatih asal Argentina itu tidak asing dengan Liga Primer Inggris. Ia sebelumnya pernah menangani Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea di Inggris. Bersama Tottenham, ia mencapai final Liga Champions pada 2019 setelah menyingkirkan Ajax secara dramatis pada saat-saat terakhir laga semifinal.

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Bersama Amerika Serikat, Pochettino mencapai babak 16 besar Piala Dunia. Langkah mereka menuju perempat-final terhenti setelah kekalahan menyakitkan 1-4 dari Belgia.

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Pochettino kini bertugas mengangkat Manchester United dari keterpurukan. Klub besar yang tengah merosot itu saat ini berada di posisi ke-18 Liga Primer Inggris. Kondisi tersebut menjadi alasan utama manajemen memecat Carrick.

Musim lalu, Carrick masih membawa Manchester United finis di posisi ketiga dan meraih tiket Liga Champions. Hal itu turut memicu optimisme besar menyambut musim ini, tetapi hasil di lapangan tidak sesuai harapan. Tim baru menang sekali di liga dan juga tampil buruk di Liga Champions.

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Karena rangkaian hasil buruk tersebut, manajemen klub memutuskan untuk melakukan perubahan di Old Trafford. Pochettino langsung menghadapi tugas berat karena Liverpool menanti di Anfield setelah jeda internasional.

Pochettino sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk kembali bekerja di Inggris. Pelatih berusia 54 tahun itu juga pernah menangani Espanyol dan Paris Saint-Germain.

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Laga pertama Pochettino di fase grup Liga Champions akan berlangsung pada 25 November. Pada hari itu, Manchester United yang tengah kesulitan akan bertandang ke markas Sporting Portugal.