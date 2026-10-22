Manchester United Beri Carrick Kesempatan Terakhir, Pelatih Jerman Jadi Kandidat Pengganti

Pelatih asal Jerman, Julian Nagelsmann, dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menduduki posisi pelatih Manchester United, jika klub Inggris itu memutuskan untuk memecat pelatih Michael Carrick yang tengah menuai kritik tajam.

Surat kabar "Telegraph Sport" menyebutkan bahwa mantan pelatih timnas Jerman dan Bayern Munich itu berkeinginan untuk mengambil alih posisi tersebut jika terjadi perubahan.

United menegaskan bahwa mereka masih mendukung Carrick, meski awal musim yang buruk dengan hanya meraih dua kemenangan dalam 11 pertandingan di seluruh ajang dan tidak meraih satu pun kemenangan dalam tujuh laga terakhir.

Meski demikian, kekalahan mengejutkan 4-1 di kandang lawan dari Como di Liga Champions Eropa, yang diikuti oleh kritik dari kapten United Bruno Fernandes, telah menambah tekanan pada Carrick.

Kini tampaknya pertandingan Liga Primer Inggris pada hari Minggu di Stadion Old Trafford melawan Bournemouth bisa menjadi penentu masa depan dekat Carrick, mengingat United tidak meraih satu pun kemenangan atas Bournemouth, yang meraih kemenangan pertamanya di liga pekan lalu di bawah arahan Marco Rose, sejak lebih dari tiga tahun lalu.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa ada pandangan dari sejumlah sumber bahwa jika United memutuskan melakukan perubahan - dan ada argumen untuk memberi Carrick waktu, setidaknya hingga jeda internasional berikutnya pada pertengahan November untuk membenahi keadaan - maka klub akan membutuhkan nama yang lebih besar dan sosok yang lebih kuat.

Namun demikian, kekecewaan kian meningkat bukan hanya terhadap hasil-hasil Manchester United, melainkan juga terhadap taktik yang diterapkan Carrick dan asistennya Steve Holland - seperti yang disinggung Fernandes - serta kurangnya semangat dan tekanan dari tim.

Perlu dicatat bahwa Nagelsmann menjadi bebas setelah ia meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Jerman menyusul penampilan mengecewakan mereka di Piala Dunia musim panas ini.



