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Manchester United telah menyatakan minat untuk merekrut bek sayap serbabisa Juventus, Andrea Cambiaso, menjelang bursa transfer Januari setelah gagal mendatangkan bek Newcastle United, Lewis Hall, pada musim panas lalu. Sementara itu, masa depan jangka panjang bek kiri senior Luke Shaw di Old Trafford masih diragukan seiring kontraknya saat ini memasuki bulan-bulan terakhir.

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Manchester United incar bek Italia

Menurut TuttoJuve, United telah menghubungi pihak bek timnas Italia berusia 26 tahun itu setelah sesama pemilik klub, INEOS, gagal mendatangkan bek kiri untuk manajer Michael Carrick pada bursa transfer musim panas. Mampu bermain sebagai bek sayap maupun bek sayap ofensif di kedua sisi, sang bek telah mencatatkan delapan gol dan 19 assist dalam 142 penampilan untuk klub asal Turin tersebut. Media Italia itu menyebut para petinggi Old Trafford telah "menyatakan ketertarikan kepada bek sayap asal Italia itu, yang sangat dihargai karena kemampuannya mengisi berbagai peran di kedua sisi lapangan".

Tuntutan gaji persulit pembicaraan perpanjangan kontrak

Meski bek Inggris berusia 31 tahun, Shaw, tetap menjadi pilihan utama Carrick di posisi bek kiri saat fit, kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Mengungkap bahwa INEOS telah menetapkan syarat ketat untuk perpanjangan kontrak, TEAMtalk jurnalis transfer Graeme Bailey mengatakan pada 21 Oktober: "TEAMtalk dapat mengonfirmasi bahwa United terbuka untuk mempertahankan pemain berusia 31 tahun itu di Old Trafford, dan pembicaraan mengenai kontrak baru sudah berlangsung. Namun, masih ada faktor-faktor penting yang perlu diselesaikan.

"Shaw tidak melewatkan satu pertandingan pun musim lalu, tetapi ia sudah absen dalam beberapa pertandingan musim ini. Karena itu, ketersediaan dan waktu bermainnya akan menjadi pertimbangan utama saat United menilai apakah akan menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya.

"Gajinya menjadi persoalan lain. Shaw termasuk salah satu pemain bergaji tertinggi di klub, dan ia mungkin harus menerima pemotongan gaji untuk mendapatkan kontrak baru."

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Perombakan musim panas ancam pemain senior

Terlepas dari pembicaraan awal mengenai kontrak tersebut, jurnalis transfer Fabrizio Romano meyakini bek yang telah lama membela klub itu bisa pergi saat kontraknya habis musim panas mendatang, di tengah perubahan struktural yang lebih luas di klub.

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Berbicara di kanal YouTube-nya pekan ini, Romano mengatakan: "Luke Shaw adalah salah satu pemain yang diperkirakan meninggalkan Manchester United pada akhir 2027. Ada laporan hari ini dan saya diberi tahu bahwa Manchester United sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan berpisah dengan Luke Shaw pada musim panas 2027. Itu kemungkinan yang serius. Sejujurnya, saya memperkirakan banyak perubahan di United pada 2027.

"Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan pelatih, dan untuk saat ini Michael Carrick tetap menangani tim untuk pertandingan melawan Aston Villa. Namun, kita harus melihat performa tim. Lalu, mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan para direktur karena mereka jelas sedang mendapat sorotan di Man United setelah musim buruk yang dijalani United.

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"Jadi, perubahan itu akan menyangkut beberapa posisi, bukan hanya pemain, tetapi juga posisi lain. Namun, Luke Shaw adalah salah satu pemain yang pada akhirnya bisa meninggalkan Manchester United pada akhir musim."

Bursa transfer Januari uji keteguhan klub Turin

Mendapatkan tanda tangan Cambiaso pada awal tahun baru tidak akan mudah bagi United, mengingat kontraknya bersama Juventus berlaku hingga musim panas 2029. Meski demikian, INEOS tetap ingin memperkuat pilihan Carrick di lini pertahanan saat bursa transfer musim dingin dibuka pada Januari. Sementara itu, Shaw harus membuktikan kebugarannya dalam beberapa bulan mendatang jika berharap mendapatkan kontrak baru di Old Trafford.