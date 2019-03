Sempat unggul cepat melalui tembakan Iwobi di awal laga, kartu merah Sokratis jelang babak pertama usai mengubah segalanya. Cech harus rela memungut bola tiga kali dari gawangnya setelah sepakan keras Bourigeaud, bunuh diri Monreal dan tandukan Sarr gagal dihentikannya. Dengan hasil ini, Arsenal harus bisa unggul dua gol tanpa balas di leg kedua nanti untuk melaju ke fase selanjutnya

