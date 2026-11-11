Manchester United anggap pemain yang gagal di Ajax sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini pertahanan

Manchester United mengincar Calvin Bassey, demikian laporan Daily Mail pada Rabu pagi. Klub itu tengah giat mencari bek baru.

Manchester United sedang dilanda krisis. Manajer Michael Carrick berada di ambang pemecatan dan akan digantikan oleh Mauricio Pochettino.

Klub itu saat ini menempati peringkat ke-18 di Liga Primer dan berada di zona degradasi. Masalah ketersediaan pemain terutama terasa di lini belakang. Akibat cedera Luke Shaw, Lenny Yoro harus bermain di posisi bek dalam beberapa pekan terakhir.

Performa Lisandro Martínez yang sangat buruk juga membuat klub khawatir. Karena itu, investasi besar harus dilakukan untuk memperkuat lini belakang pada jeda musim dingin mendatang.

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Bassey, yang saat ini menjadi bek Fulham, adalah salah satu nama dalam daftar incaran. Jarrad Branthwaite dari Everton dan Nathan Collins dari Brentford juga dipertimbangkan sebagai opsi.

Bassey bermain untuk Ajax pada musim 2022/23. Klub asal Amsterdam itu mendatangkannya dari Rangers FC seharga 23 juta euro, tetapi ia gagal tampil mengesankan. Setelah satu tahun, ia pindah ke Fulham dengan nilai transfer 22 juta euro.