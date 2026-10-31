Bagikan Ikuti GOAL di Google

Chelsea meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Manchester United di Stamford Bridge dengan memanfaatkan kartu merah Lisandro Martinez. Gol Morgan Rogers dan Cole Palmer pada babak kedua memastikan tiga poin bagi tim asuhan Xabi Alonso.

Iklan

Alonso akhiri tren buruk, Martínez kehilangan kendali di Stamford Bridge

Xabi Alonso dan Michael Carrick, dua mantan rival di lini tengah Premier League, bertemu sebagai manajer di Stamford Bridge saat keduanya berada di bawah tekanan. Chelsea, yang menempati posisi kelima klasemen, ingin bangkit setelah kalah dari Tottenham dan tersingkir dari Piala Liga lewat adu penalti melawan Liverpool. Manchester United, yang berada di posisi ke-16 dan tanpa kemenangan dalam delapan pertandingan di semua kompetisi, membutuhkan hasil positif untuk meredakan sorotan terhadap Carrick pada musim pertamanya sebagai manajer.

Alonso tidak dapat memainkan Reece James, Emiliano Martínez, dan João Pedro. Ia memasang tiga bek, yakni Josh Acheampong, Wesley Fofana, dan Levi Colwill, dengan Romeo Lavia serta Moisés Caicedo di lini tengah dan Marco Palestra sebagai bek sayap kiri. Estêvão menjadi starter bersama Morgan Rogers dan Cole Palmer, yang kembali setelah menjalani sanksi larangan bermain. Carrick menduetkan Carlos Baleba dengan Andrey Santos di lini tengah serta mengembalikan Lisandro Martínez, Bruno Fernandes, dan Matheus Cunha ke susunan pemain.

United lebih baik sebelum jeda

Iklan Iklan

Babak pertama tidak berjalan sesuai perkiraan. United tampil lebih meyakinkan dan unggul tipis dalam penguasaan bola dengan 51% saat turun minum. Gol Cunha pada menit ke-34 dianulir lewat VAR. Chelsea kesulitan menciptakan peluang bersih menghadapi pertahanan rapat tim tamu, dan kedua tim memasuki jeda dengan skor 0-0.

Topik Terkait

Rogers memecah kebuntuan

Pertandingan berubah lima menit setelah babak kedua dimulai. Lavia merebut bola di lini tengah dan mengumpan kepada Rogers, yang menerobos lewat tengah, melewati Harry Maguire, lalu melambungkan bola melewati Senne Lammens pada menit ke-50. Maguire maupun Martínez tidak segera menutup ruang geraknya, dan pertahanan United terbuka terlalu mudah. Carrick mengganti Baleba dengan Kobbie Mainoo sekitar menit ke-60 demi mendapatkan kendali lebih besar, tetapi United tak pernah mampu bangkit.

Iklan

Martínez dikartu merah, Palmer eksekusi penalti

Martínez mendapat kartu kuning pada menit ke-59 karena menarik kaus Rogers. Empat menit kemudian, ia mengayunkan siku hingga mengenai wajah Fofana saat tendangan sudut. Setelah tinjauan VAR, wasit memberinya kartu kuning kedua pada menit ke-63 dan menghadiahkan penalti. Palmer menjadi eksekutor pada menit ke-64 dan mengarahkan bola ke luar jangkauan Lammens, yang bergerak ke arah sebaliknya, untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Iklan

Chelsea pertahankan keunggulan hingga akhir

Unggul jumlah pemain, Chelsea mengendalikan fase akhir pertandingan. Mereka menutup laga dengan penguasaan bola 59%, melepaskan 20 tembakan berbanding 10 milik United, serta mencatatkan 10 tembakan tepat sasaran berbanding empat. United menerima lima kartu kuning dan melakukan 20 pelanggaran, sementara Chelsea delapan. Geovany Quenda menggantikan Palmer pada masa tambahan waktu menjelang pertandingan usai.

Iklan

Arti hasil ini

Kemenangan ini membawa Chelsea mengoleksi 16 poin dan, untuk sementara, menempati posisi keempat. Mereka memiliki poin yang sama dengan Brighton, yang memainkan satu pertandingan lebih sedikit, sementara sejumlah laga lain pada akhir pekan masih akan digelar. Bagi United, situasinya suram: tujuh poin dari sembilan pertandingan liga, hanya satu kemenangan, dan kini tanpa kemenangan dalam sembilan laga di semua kompetisi. Kemenangan terakhir mereka terjadi pada 10 September. Tekanan terhadap Carrick akan semakin besar.