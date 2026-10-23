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Manchester United dikabarkan telah mengambil keputusan akhir terkait kemungkinan tindakan disipliner terhadap kapten klub, Bruno Fernandes, menyusul wawancaranya yang blak-blakan selepas pertandingan. Gelandang asal Portugal itu tak segan mengkritik pendekatan taktis Michael Carrick setelah Manchester United dipermalukan Como di Liga Champions.

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Lolos dari sanksi

Meski secara terbuka mempertanyakan pengaturan taktik tim dalam wawancara televisi, Fernandes akan tetap mengenakan ban kapten dan terhindar dari sanksi. Menurut laporan Mirror Football, petinggi klub di Old Trafford memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada kapten mereka.

Klub menyadari rasa frustrasi yang terlihat pada gelandang itu setelah United tertinggal dalam dua menit pertama laga Eropa yang berakhir dengan kekalahan telak 4-1. Meski secara internal kecewa karena ia menyampaikan keluhannya di depan umum, para petinggi klub menerima bahwa emosi sedang memuncak dan memahami pemicu kemarahannya.

Menyoroti instruksi dari bangku pelatih

Getty Images

Berbicara setelah peluit akhir, Fernandes menggambarkan penampilan skuadnya dengan suram. "Ini bukan pertama kalinya kami memulai laga dengan buruk, dan mereka mencetak gol sangat cepat," ujarnya. "Kami tidak banyak menekan pemain yang menguasai bola, tidak banyak melakukan pergerakan yang bagus saat menguasai bola, dan tidak banyak hal berjalan sesuai keinginan kami.

"Kebobolan lebih awal membuat kami menjalani pertandingan dengan perasaan sudah kalah. Sulit untuk bangkit dari situ, mencoba bermain berani, menguasai bola, dan menciptakan sesuatu.

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"Jika kami tidak mampu melakukannya, akan sangat sulit untuk keluar dari situasi ini."

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Fernandes kemudian menyoroti instruksi bertahan dari staf pelatih. "Staf pelatih memutuskan untuk tidak melakukan tekanan satu lawan satu dan terkadang membiarkan ruang di belakang sambil mencoba merebut bola, menunggu mereka. Namun, terkadang ketika Anda memberi ruang kepada tim-tim seperti ini, mereka menjadi percaya diri," jelasnya. Pengamat sepakbola Jamie Carragher mengecam keras komentar tersebut dan menyebut luapan kekesalan itu "memalukan".

Perbedaan mencolok dalam penegakan disiplin

Sikap lunak terhadap Fernandes sangat berbeda dari keputusan disiplin internal baru-baru ini. Lisandro Martinez baru-baru ini didenda dan dipaksa meminta maaf secara terbuka karena mengkritik direktur sepakbola Jason Wilcox dan jajaran direksi setelah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid.

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Sementara itu, Carrick dengan tegas menolak penilaian kaptennya. "Kami sebenarnya sempat melakukan tekanan satu lawan satu pada babak kedua, lalu kebobolan gol dari situ," bantah pelatih kepala itu. "Apa pun sistem yang Anda gunakan, apa pun taktik yang Anda terapkan, jika Anda tidak berlari, tidak berlari ke depan, dan tidak berlari kembali, Anda tidak akan menang."

Masa depan pelatih di ujung tanduk





Getty Images





Meski berada di bawah sorotan tajam, Carrick mendapat kesempatan untuk sementara waktu. Menurut sejumlah laporan, pelatih berusia 45 tahun itu akan tetap mendampingi tim di Old Trafford saat menghadapi Bournemouth asuhan Marco Rose pada Minggu.

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Namun, petinggi klub sedang aktif mempertimbangkan pilihan mereka.Disebutkan bahwa Julian Nagelsmann muncul sebagai kandidat utama untuk mengambil alih jika terjadi pergantian pelatih. Mantan pelatih kepala Bayern Munich dan Jerman itu saat ini tidak terikat dengan klub mana pun dan dikabarkan terbuka untuk menangani tim di Manchester.