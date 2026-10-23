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Michael Carrick Bruno Fernandes Manchester United ComoGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Manchester United ambil keputusan akhir soal sanksi Bruno Fernandes setelah luapan amarah 'memalukan' sang kapten terhadap taktik Michael Carrick dalam kekalahan memalukan dari Como

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Manchester United dikabarkan telah mengambil keputusan akhir terkait kemungkinan tindakan disipliner terhadap kapten klub, Bruno Fernandes, menyusul wawancaranya yang blak-blakan selepas pertandingan. Gelandang asal Portugal itu tak segan mengkritik pendekatan taktis Michael Carrick setelah Manchester United dipermalukan Como di Liga Champions.

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Lolos dari sanksi

Meski secara terbuka mempertanyakan pengaturan taktik tim dalam wawancara televisi, Fernandes akan tetap mengenakan ban kapten dan terhindar dari sanksi. Menurut laporan Mirror Football, petinggi klub di Old Trafford memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada kapten mereka.

Klub menyadari rasa frustrasi yang terlihat pada gelandang itu setelah United tertinggal dalam dua menit pertama laga Eropa yang berakhir dengan kekalahan telak 4-1. Meski secara internal kecewa karena ia menyampaikan keluhannya di depan umum, para petinggi klub menerima bahwa emosi sedang memuncak dan memahami pemicu kemarahannya.

Menyoroti instruksi dari bangku pelatih

브루노 페르난데스 (Bruno Fernandes)Getty Images

Berbicara setelah peluit akhir, Fernandes menggambarkan penampilan skuadnya dengan suram. "Ini bukan pertama kalinya kami memulai laga dengan buruk, dan mereka mencetak gol sangat cepat," ujarnya. "Kami tidak banyak menekan pemain yang menguasai bola, tidak banyak melakukan pergerakan yang bagus saat menguasai bola, dan tidak banyak hal berjalan sesuai keinginan kami.

"Kebobolan lebih awal membuat kami menjalani pertandingan dengan perasaan sudah kalah. Sulit untuk bangkit dari situ, mencoba bermain berani, menguasai bola, dan menciptakan sesuatu.

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"Jika kami tidak mampu melakukannya, akan sangat sulit untuk keluar dari situasi ini."

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Fernandes kemudian menyoroti instruksi bertahan dari staf pelatih. "Staf pelatih memutuskan untuk tidak melakukan tekanan satu lawan satu dan terkadang membiarkan ruang di belakang sambil mencoba merebut bola, menunggu mereka. Namun, terkadang ketika Anda memberi ruang kepada tim-tim seperti ini, mereka menjadi percaya diri," jelasnya. Pengamat sepakbola Jamie Carragher mengecam keras komentar tersebut dan menyebut luapan kekesalan itu "memalukan".

Perbedaan mencolok dalam penegakan disiplin

Sikap lunak terhadap Fernandes sangat berbeda dari keputusan disiplin internal baru-baru ini. Lisandro Martinez baru-baru ini didenda dan dipaksa meminta maaf secara terbuka karena mengkritik direktur sepakbola Jason Wilcox dan jajaran direksi setelah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid.

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Sementara itu, Carrick dengan tegas menolak penilaian kaptennya. "Kami sebenarnya sempat melakukan tekanan satu lawan satu pada babak kedua, lalu kebobolan gol dari situ," bantah pelatih kepala itu. "Apa pun sistem yang Anda gunakan, apa pun taktik yang Anda terapkan, jika Anda tidak berlari, tidak berlari ke depan, dan tidak berlari kembali, Anda tidak akan menang."

Masa depan pelatih di ujung tanduk


마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images


Meski berada di bawah sorotan tajam, Carrick mendapat kesempatan untuk sementara waktu. Menurut sejumlah laporan, pelatih berusia 45 tahun itu akan tetap mendampingi tim di Old Trafford saat menghadapi Bournemouth asuhan Marco Rose pada Minggu.

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Namun, petinggi klub sedang aktif mempertimbangkan pilihan mereka.Disebutkan bahwa Julian Nagelsmann muncul sebagai kandidat utama untuk mengambil alih jika terjadi pergantian pelatih. Mantan pelatih kepala Bayern Munich dan Jerman itu saat ini tidak terikat dengan klub mana pun dan dikabarkan terbuka untuk menangani tim di Manchester.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.