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Kapten Manchester United Bruno Fernandes menolak tawaran kontrak kedua yang lebih baik setelah negosiasi mengenai masa depannya di Old Trafford menemui hambatan. Gelandang berusia 32 tahun itu masih belum puas dengan gaji dan durasi kontrak yang ditawarkan, setelah sebelumnya juga menolak tawaran awal pada musim panas.

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Kapten asal Portugal tolak tawaran kontrak baru

Menurut The Athletic, Fernandes masih berunding dengan petinggi klub setelah menolak upaya terbaru mereka untuk memperpanjang kontraknya, yang saat ini berakhir pada Juni 2027. Jika situasinya tidak berubah, pemain timnas Portugal itu bisa menegosiasikan kesepakatan prakontrak dengan klub luar negeri mulai Januari. Namun, United ingin pemain andalannya bertahan dan memiliki opsi perpanjangan 12 bulan yang, jika diaktifkan, akan menghalangi pendekatan dari klub lain pada musim dingin.

Penghargaan individu berbanding terbalik dengan sulitnya musim ini

Laporan itu menyebutkan bahwa sang pengatur serangan, yang terakhir memperpanjang kontraknya pada 2024, tengah mempertimbangkan pilihannya dengan cermat setelah mendapat minat besar dari klub Arab Saudi Al Hilal pada Mei 2025 serta tawaran gaji tahunan sebesar €20 juta (£17,1 juta/$23,2 juta) dari Galatasaray pada Agustus. Meski kontraknya memuat klausul pelepasan senilai €65 juta bagi klub luar negeri pada awal musim panas ini, Manchester United menolak mempertimbangkan penjualannya setelah tenggat klausul itu berlalu.

Meski sebagian besar orang di Carrington masih menganggapnya sebagai pemain paling menonjol dalam skuad setelah ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini versi FWA pada Mei dan Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA pada Agustus berkat rekor Premier League berupa 21 assist musim lalu, kontribusinya menurun musim ini. Selain mencetak hat-trick melawan Ipswich Town dalam satu-satunya kemenangan timnya di liga musim ini, gelandang tersebut kesulitan mengulangi performa itu.

Upaya menekan pengeluaran mempersulit perpanjangan kontrak

Mencari titik temu menjadi tantangan pelik, serupa dengan cara Liverpool menangani perpanjangan kontrak Mohamed Salah pada awal 2025. Fernandes tahu kontrak berikutnya akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mendapat bayaran besar sepanjang karier, sementara manajemen Sir Jim Ratcliffe tengah berupaya memangkas beban gaji klub.

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Di lapangan, sang kapten tampak frustrasi sepanjang musim yang penuh gejolak. Ia sempat menyoroti keputusan staf pelatih untuk bermain tanpa menekan lawan dalam kekalahan 4-1 dari Como di Champions League, sebelum mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud memperkeruh situasi. Meski Michael Carrick tidak memainkannya sejak awal dalam kekalahan 3-0 di kandang dari Bournemouth, keduanya kemudian menyelesaikan persoalan tersebut. Sang gelandang juga menandai kepergian mantan asisten Ole Gunnar Solskjaer itu di Instagram dengan foto mereka berjabat tangan, disertai keterangan: "Terima kasih untuk segalanya, bos."

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Calon pelatih baru mengagumi sang pengatur serangan

Pembicaraan lanjutan antara kedua pihak kini diperkirakan berlangsung seiring persiapan United memperkenalkan Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala baru mereka. Pelatih asal Argentina itu sudah lama mengagumi Fernandes dan pernah berupaya merekrutnya untuk Tottenham Hotspur pada 2019. Kesempatan bekerja di bawah pelatih yang telah menginginkannya sejak lebih awal dalam kariernya bisa menjadi faktor penentu saat klub berupaya menyepakati kontrak baru.