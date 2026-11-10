Manchester United akan memecat Carrick: inilah sosok yang harus menjadi penggantinya

Michael Carrick akan dipecat dari jabatannya sebagai manajer Manchester United, menurut The Athletic. Klub itu akan tampil dengan manajer lain di Anfield pada 22 November.

Carrick menangani Manchester United dengan kontrak permanen sejak musim ini. Musim lalu, ia membawa klub itu finis di peringkat ketiga Liga Primer Inggris saat menjabat sebagai manajer interim.

Namun, musim ini belum berjalan mulus. Manchester United saat ini berada di peringkat ke-18 Liga Primer Inggris, di zona degradasi. Di Liga Champions, klub itu menempati peringkat ke-17 dari 36 tim.

Setelah kekalahan menyakitkan 3-0 di kandang dari Bournemouth, manajer asal Inggris itu diberi waktu tiga pertandingan untuk membalikkan keadaan. Pertandingan pertama dari tiga laga tersebut berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Chelsea.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Setelah itu, Manchester United berhasil membalikkan ketertinggalan 0-2 dari AS Roma di Liga Champions menjadi kemenangan 3-2. Akhir pekan lalu, tim Carrick dua kali bangkit dari ketertinggalan dan bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa.

Hasil itu tidak cukup bagi jajaran petinggi klub, yang akan segera memecat Carrick. The Athletic, yang dikenal sangat tepercaya, melaporkan bahwa pelatih lain akan memimpin Manchester United saat menghadapi Liverpool di Anfield pada 22 November.

Menurut media olahraga tersebut, Setan Merah mengincar tiga kandidat: Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, dan Antonio Conte.