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Manchester United telah secara resmi memberi tahu Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) bahwa mereka berniat mengajukan banding atas kartu merah Leny Yoro pada awal laga saat kalah telak 4-0 dari Liverpool, Minggu. Pengusiran kontroversial pada menit kedelapan itu merusak debut pelatih kepala Mauricio Pochettino. Para petinggi klub bersikeras bahwa wasit Michael Oliver dan VAR melakukan kesalahan yang berakibat fatal.

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United resmi ajukan banding atas kartu merah

United telah secara resmi memberi tahu FA bahwa mereka berniat mengajukan banding atas kartu merah Yoro saat melawan Liverpool , menurut ESPN. Bek asal Prancis itu diusir dari lapangan baru delapan menit setelah pertandingan Liga Primer hari Minggu dimulai di Anfield. Wasit Oliver menilai Yoro menggagalkan peluang jelas Alexander Isak untuk mencetak gol. Keputusan di lapangan itu kemudian didukung VAR, sehingga tim tamu harus bermain dengan sepuluh pemain hampir sepanjang pertandingan.

Pengusiran pada awal laga itu berdampak buruk bagi United, yang akhirnya menelan kekalahan memalukan 4-0 . Para petinggi klub kini memutuskan untuk secara resmi menggugat keputusan tersebut demi membatalkan sanksi larangan bermain.

Petinggi klub mempertanyakan adanya peluang jelas untuk mencetak gol

Para petinggi Manchester United sangat yakin perangkat pertandingan salah menilai insiden krusial pada menit kedelapan itu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa argumen utama mereka berpusat pada penguasaan bola Isak tepat sebelum tekel tersebut.

United berpendapat bahwa sentuhan Isak yang terlalu jauh membuat kiper Senne Lammens bisa dengan mudah mengamankan bola sebelum tembakan dapat dilepaskan. Karena Lammens berada dalam posisi untuk merebut bola, klub menilai peluang jelas untuk mencetak gol itu tidak pernah ada.

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Pelatih kepala Mauricio Pochettino secara terbuka mempertanyakan keputusan tersebut dalam konferensi pers setelah pertandingan. Ia juga menyoroti apa yang dianggapnya sebagai inkonsistensi dengan membandingkan tekel itu dengan insiden serupa yang melibatkan Bryan Mbeumo di kotak penalti Liverpool, yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

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Pengusiran Yoro picu keterpurukan pada debut Pochettino

Pengusiran Yoro langsung membuat permainan United berantakan di Anfield. Liverpool seketika memanfaatkan tendangan bebas yang dihasilkan dari insiden tersebut, dengan Dominik Szoboszlai mencetak gol pembuka. Unggul jumlah pemain selama lebih dari 80 menit, Liverpool dengan mudah mengalahkan rivalnya dan meraih kemenangan telak 4-0.

Hasil itu menjadi awal yang buruk bagi Pochettino dalam pertandingan pertamanya sejak menggantikan Michael Carrick . Kekalahan tersebut memperburuk awal musim United yang sudah mengecewakan. Setelah memainkan 11 pertandingan liga, klub itu kini berada di posisi ke-19 klasemen dan terjerat dalam persaingan menghindari degradasi sejak awal musim.

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FA akan meninjau insiden krusial di Anfield

FA kini akan meninjau pengajuan resmi United terkait pengusiran Yoro. Komisi regulasi independen akan menentukan apakah Oliver dan VAR melakukan kesalahan yang jelas dan nyata pada Minggu sore.

Jika banding berhasil, Yoro akan terhindar dari sanksi larangan bermain dan langsung tersedia untuk dipilih saat Pochettino berupaya membalikkan keadaan klub. Jika panel menolak banding tersebut, sang bek harus menjalani larangan bermain di kompetisi domestik.