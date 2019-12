Manchester City Yakin Raheem Sterling Akan Teken Kontrak Baru

Sterling kabarnya akan mendapat bayaran yang meningkat.

dikabarkan yakin akan bisa memastikan Raheem Sterling untuk meneken kontrak baru jangka panjang bersama The Citizens yang akan membuat dirinya sebagai pemain dengan bayaran tertiggi dalam sejarah klub.

Sterling, yang bergabung ke Etihad Stadium pada 2015, mencetak 14 gol di berbagai ajang kompetisi sejauh pada musim ini.

Sterling disebut-sebut sebagai salah satu pemain terbaik di dunia sepakbola di bawah asuhan Pep Guardiola dan manajer Inggris gareth Southgate.

Sterling diisukan sengaja menunda penandatanganan kontrak baru hingga adanya klarifikasi terkait masa depan Guardiola.

Namun, dilansir The Metro, pihak City yakin Sterling akan meneken perpanjangan kontrak. Pemain berusia 24 tahun itu sekarang menerima bayaran £300.000 per pekan, namun ia akan mendapat bayaran yang lebih tinggi, yakni £380.000 per pekan.

Dengan bayaran itu, Sterling tampaknya akan setara dengan kiper David De Gea.

Sterling kabarnya berbanderol dengan harga sekitar £200 juta.