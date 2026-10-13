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Manchester City vs Paris Saint Germain: Pratinjau Liga Champions UEFA, Erling Haaland incar rekor Eropa

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Champions League
Manchester City
Paris Saint-Germain

Pratinjau lengkap pertandingan Manchester City F.C. melawan Paris Saint-Germain F.C. di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil terbaru di kompetisi domestik, performa kedua tim, dan cerita utama menjelang laga besar pada pekan pertandingan kedua, Rabu malam di Stadion Etihad, Manchester.

Manchester City vs Paris Saint-Germain: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 2
Etihad Stadium

Manchester City F.C. dan Paris Saint-Germain F.C. akan memulai pertandingan pada 14 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Duel dua tim besar Eropa di Manchester

Manchester City kembali ke Stadion Etihad untuk menjamu juara Prancis Paris Saint-Germain pada matchday kedua fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Setelah tampil meyakinkan di kompetisi domestik pada akhir pekan, tim City asuhan Enzo Maresca berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan sejak awal menegaskan dominasinya di papan atas klasemen Liga Champions. Bagi PSG asuhan Luis Enrique, lawatan ke Inggris barat laut menjadi ujian berat bagi disiplin taktik mereka saat menghadapi salah satu favorit turnamen.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Tiga gol Manchester City tumbangkan Liverpool di Anfield

Manchester City menyambut pertandingan Rabu malam dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil gemilang dalam kemenangan tandang 3-0 atas Liverpool di Anfield pada 11 Oktober. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-65. Gol Jérémy Doku (68') dan Rayan Cherki (78') kemudian memastikan kemenangan telak di Premier League. Didukung kerja sama kreatif yang dinamis antara Rayan Cherki, Antoine Semenyo, dan Enzo Fernández, City membawa ketajaman serangan mereka ke pentas Eropa.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

PSG amankan poin atas Le Mans lewat kebangkitan di babak kedua

PSG bertandang ke Manchester setelah meraih kemenangan kandang 3-1 atas Le Mans FC di Ligue 1 pada 10 Oktober. Setelah Lucas Beraldo membuka skor melalui titik penalti, pemain pengganti Khvicha Kvaratskhelia dan gelandang Maghnes Akliouche mencetak gol pada babak kedua untuk mengamankan tiga poin. Dengan João Neves dan Vitinha mengendalikan lini tengah, serta ancaman Ferran Torres dan Khvicha Kvaratskhelia dari sisi lapangan, PSG memiliki serangan transisi mematikan untuk menguji lini belakang City.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Potensi rekor: Haaland incar pencapaian bersejarah di Eropa

Setelah memecahkan hampir seluruh rekor sebagai pemain tercepat dalam sepakbola Eropa, Erling Haaland mengincar pencapaian bersejarah lainnya dalam duel Liga Champions ini. Setelah menjadi pemain tercepat dalam sejarah yang mencapai 30, 40, dan 50 gol di Liga Champions, penyerang Norwegia itu kini mengoleksi 59 gol dalam 59 penampilan di kompetisi elite Eropa tersebut. 

Satu gol ke gawang PSG di Etihad akan membuatnya menyamai total 60 gol Ruud van Nistelrooy sepanjang kariernya, sementara dua gol akan membawanya melewati mantan penyerang Manchester United itu dan masuk ke tujuh besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions. Dengan rata-rata satu gol per pertandingan di kompetisi Eropa yang belum pernah dicapai sebelumnya, upaya Haaland mengejar posisi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di jajaran teratas menambah daya tarik tersendiri pada duel dua tim besar ini.

Pencetak gol terbanyak di Liga Champions (termasuk babak kualifikasi)

  1. Cristiano Ronaldo: 141 gol dalam 183 pertandingan
  2. Lionel Messi: 129 gol dalam 163 pertandingan
  3. Robert Lewandowski: 109 gol dalam 144 pertandingan
  4. Karim Benzema: 90 gol dalam 152 pertandingan
  5. Raul: 71 gol dalam 142 pertandingan
  6. Kylian Mbappe: 71 gol dalam dalam 99 pertandingan
  7. Ruud van Nistelrooy: 60 gol dalam 81 pertandingan
  8. Erling Haaland: 59 gol dalam 59 pertandingan

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Paris Saint-Germain

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresO. DembeleO. Dembele
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Susunan Pemain Utama

Paris Saint-Germain

Manajer

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca masih mencemaskan kondisi kebugaran Erling Haaland setelah penyerang itu ditarik keluar saat Norwegia menghadapi Portugal di Nations League. Kabar terbaru mengenai ketersediaannya diperkirakan muncul mendekati waktu pertandingan. Sejauh ini, belum ada informasi lebih lanjut yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di kubu City. Perkiraan susunan pemain inti akan ditambahkan setelah tersedia.

Di kubu PSG, Luis Enrique belum mengonfirmasi susunan pemainnya ataupun mengungkapkan pemain tertentu yang absen. Kabar lengkap mengenai tim tamu akan diperbarui ketika informasi tersedia menjelang pertandingan.

Performa

MCI

MCI - Performa

POR
M0-2
MUN
M0-1
NOR
M5-0
SUN
M5-3
LIV
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
PSG

PSG - Performa

ASM
K1-2
SLB
M6-1
B29
M0-1
OM
M1-2
LEM
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Manchester City memenangi seluruh lima pertandingan terakhirnya, dengan kemenangan di Premier League, Piala Carabao, dan Liga Champions. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 5-3 atas Sunderland di Premier League. Mereka juga mencetak lima gol ke gawang Norwich City di Piala Carabao. Dalam lima laga tersebut, City mencetak 13 gol dan kebobolan empat kali, termasuk dalam hasil kemenangan 0-2 atas FC Porto di Liga Champions.

Dalam lima pertandingan terakhir, PSG meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions, meski sebelumnya mereka kalah 1-2 dari Monaco di kandang sendiri dalam ajang Ligue 1. Tim asuhan Luis Enrique mencetak 12 gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut. Hasil imbang 2-2 melawan Lille juga termasuk dalam rangkaian pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Head to Head

Manchester CitySeriParis Saint-Germain
3
0
2
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
8Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2025, ketika PSG mengalahkan Manchester City 4-2 di Paris dalam ajang Liga Champions. Dalam lima pertemuan terakhir, City menang tiga kali dan PSG dua kali. Kelima pertandingan tersebut berlangsung di Liga Champions dan menghasilkan total 19 gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
6
ComoComoCOM
110041+33
M
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
22
RomaRomaROM
10101101
S
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
25
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
26
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
28
InterInterINT
200246-20
K
K
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
30
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
31
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
32
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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