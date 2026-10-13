Manchester City vs Paris Saint-Germain: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Manchester City F.C. dan Paris Saint-Germain F.C. akan memulai pertandingan pada 14 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Duel dua tim besar Eropa di Manchester

Manchester City kembali ke Stadion Etihad untuk menjamu juara Prancis Paris Saint-Germain pada matchday kedua fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Setelah tampil meyakinkan di kompetisi domestik pada akhir pekan, tim City asuhan Enzo Maresca berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan sejak awal menegaskan dominasinya di papan atas klasemen Liga Champions. Bagi PSG asuhan Luis Enrique, lawatan ke Inggris barat laut menjadi ujian berat bagi disiplin taktik mereka saat menghadapi salah satu favorit turnamen.

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Tiga gol Manchester City tumbangkan Liverpool di Anfield

Manchester City menyambut pertandingan Rabu malam dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil gemilang dalam kemenangan tandang 3-0 atas Liverpool di Anfield pada 11 Oktober. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-65. Gol Jérémy Doku (68') dan Rayan Cherki (78') kemudian memastikan kemenangan telak di Premier League. Didukung kerja sama kreatif yang dinamis antara Rayan Cherki, Antoine Semenyo, dan Enzo Fernández, City membawa ketajaman serangan mereka ke pentas Eropa.

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PSG amankan poin atas Le Mans lewat kebangkitan di babak kedua

PSG bertandang ke Manchester setelah meraih kemenangan kandang 3-1 atas Le Mans FC di Ligue 1 pada 10 Oktober. Setelah Lucas Beraldo membuka skor melalui titik penalti, pemain pengganti Khvicha Kvaratskhelia dan gelandang Maghnes Akliouche mencetak gol pada babak kedua untuk mengamankan tiga poin. Dengan João Neves dan Vitinha mengendalikan lini tengah, serta ancaman Ferran Torres dan Khvicha Kvaratskhelia dari sisi lapangan, PSG memiliki serangan transisi mematikan untuk menguji lini belakang City.

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Potensi rekor: Haaland incar pencapaian bersejarah di Eropa

Setelah memecahkan hampir seluruh rekor sebagai pemain tercepat dalam sepakbola Eropa, Erling Haaland mengincar pencapaian bersejarah lainnya dalam duel Liga Champions ini. Setelah menjadi pemain tercepat dalam sejarah yang mencapai 30, 40, dan 50 gol di Liga Champions, penyerang Norwegia itu kini mengoleksi 59 gol dalam 59 penampilan di kompetisi elite Eropa tersebut.

Satu gol ke gawang PSG di Etihad akan membuatnya menyamai total 60 gol Ruud van Nistelrooy sepanjang kariernya, sementara dua gol akan membawanya melewati mantan penyerang Manchester United itu dan masuk ke tujuh besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions. Dengan rata-rata satu gol per pertandingan di kompetisi Eropa yang belum pernah dicapai sebelumnya, upaya Haaland mengejar posisi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di jajaran teratas menambah daya tarik tersendiri pada duel dua tim besar ini.

Pencetak gol terbanyak di Liga Champions (termasuk babak kualifikasi)

Cristiano Ronaldo : 141 gol dalam 183 pertandingan Lionel Messi: 129 gol dalam 163 pertandingan Robert Lewandowski: 109 gol dalam 144 pertandingan Karim Benzema : 90 gol dalam 152 pertandingan Raul : 71 gol dalam 142 pertandingan Kylian Mbappe : 71 gol dalam dalam 99 pertandingan Ruud van Nistelrooy : 60 gol dalam 81 pertandingan Erling Haaland : 59 gol dalam 59 pertandingan

Kabar tim & skuad

Enzo Maresca masih mencemaskan kondisi kebugaran Erling Haaland setelah penyerang itu ditarik keluar saat Norwegia menghadapi Portugal di Nations League. Kabar terbaru mengenai ketersediaannya diperkirakan muncul mendekati waktu pertandingan. Sejauh ini, belum ada informasi lebih lanjut yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di kubu City. Perkiraan susunan pemain inti akan ditambahkan setelah tersedia.

Di kubu PSG, Luis Enrique belum mengonfirmasi susunan pemainnya ataupun mengungkapkan pemain tertentu yang absen. Kabar lengkap mengenai tim tamu akan diperbarui ketika informasi tersedia menjelang pertandingan.

Performa

Manchester City memenangi seluruh lima pertandingan terakhirnya, dengan kemenangan di Premier League, Piala Carabao, dan Liga Champions. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 5-3 atas Sunderland di Premier League. Mereka juga mencetak lima gol ke gawang Norwich City di Piala Carabao. Dalam lima laga tersebut, City mencetak 13 gol dan kebobolan empat kali, termasuk dalam hasil kemenangan 0-2 atas FC Porto di Liga Champions.

Dalam lima pertandingan terakhir, PSG meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions, meski sebelumnya mereka kalah 1-2 dari Monaco di kandang sendiri dalam ajang Ligue 1. Tim asuhan Luis Enrique mencetak 12 gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut. Hasil imbang 2-2 melawan Lille juga termasuk dalam rangkaian pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2025, ketika PSG mengalahkan Manchester City 4-2 di Paris dalam ajang Liga Champions. Dalam lima pertemuan terakhir, City menang tiga kali dan PSG dua kali. Kelima pertandingan tersebut berlangsung di Liga Champions dan menghasilkan total 19 gol.