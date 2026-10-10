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Sheikh Mansour Manchester CityGetty
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Manchester City, upaya di menit-menit akhir: denda untuk menghindari degradasi

Manchester City

Sebelum putusan Komisi Independen, Manchester City dan Premier League sempat membuka pembicaraan rahasia untuk mencoba mencapai kesepakatan dan menghindari sanksi olahraga ekstrem seperti degradasi atau pencabutan gelar, seperti diungkap Bloomberg. Proposal yang dibahas mencakup pembayaran sanksi finansial dalam nilai yang sangat besar, sebuah solusi yang akan memungkinkan klub menutup kasus ini tanpa melibatkan pengakuan bersalah apa pun secara formal maupun hukum.


PILIHAN - Namun para petinggi Etihad menolak segala bentuk kompromi yang bahkan sedikit saja bisa mengganggu garis pertahanan mereka. Demi menegaskan ketidakterlibatan total atas tuduhan tersebut dan kembali menyatakan ketidakbersalahan mereka, manajemen Manchester City menghentikan negosiasi, memilih menolak sanksi ekonomi untuk melangkah ke konfrontasi langsung. Langkah tanpa kompromi itu mendahului banding resmi yang diajukan pada 1 Oktober 2026 dan kini membuat klub terekspos pada keputusan berat dari peradilan olahraga.

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