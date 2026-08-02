Real Madrid mengira transfer Rodri, seperti halnya transfer Diomande, akan menjadi jalan yang mulus, namun mereka mulai menghadapi kesulitan serius dalam merampungkan kedua transfer tersebut, menurut surat kabar "Sport" asal Catalonia.

Surat kabar itu menilai bahwa Manchester City "menjalankan strateginya dalam negosiasi dengan sempurna, setelah menetapkan harga yang tidak berniat mereka turunkan".

Mereka menegaskan bahwa klub Inggris itu tidak butuh menjual sang pemain, dan tidak keberatan mempertahankannya bahkan jika ia pergi secara gratis pada 2027, karena mereka menuntut sebesar 70 juta euro - meski sebagian dari jumlah itu dalam bentuk variabel - dan tidak akan bergeser dari angka tersebut.

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Surat kabar itu melanjutkan: "Strategi Manchester City dalam operasi penjualan selalu jelas, karena mereka mengizinkan pemain mana pun yang ingin pergi untuk hengkang, tetapi dengan syarat tawaran finansialnya memuaskan klub. Barcelona pernah menghadapi situasi ini dalam transfer Eric Garcia, setelah mereka terpaksa menunggu hingga ia pergi secara gratis, sebagaimana beberapa upaya untuk merekrut Bernardo Silva juga ditolak".

Rodri sendiri sudah mengambil langkah untuk meminta hengkang, dan kini menunggu Real Madrid memenuhi tuntutan finansial Manchester City, yang dianggap klub Inggris itu adil untuk peraih Ballon d'Or tersebut.

Manajemen Real Madrid mengira transfer itu akan rampung dalam 48 jam, namun mereka kini menyadari bahwa negosiasi akan memakan waktu lebih lama, dan hasilnya tidak lagi pasti seperti yang mereka perkirakan sebelumnya, menurut "Sport".

Negosiasi Bouaddi

Pada saat yang sama, Manchester City melanjutkan negosiasi untuk merekrut gelandang asal Maroko, Ayoub Bouaddi, bintang Lille dan salah satu penemuan Piala Dunia 2026.

Hingga saat ini belum ada kesepakatan final, tetapi berbagai perkiraan menunjukkan bahwa pemain itu mungkin akan menandatangani kontrak dalam pekan-pekan mendatang, hanya saja kedatangannya tidak berarti kepergian Rodri, melainkan kepergian Kovacic, yang tidak masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca.

Surat kabar itu menyoroti bahwa Rodri sebenarnya telah mencapai kesepahaman penuh dengan Real Madrid, dan akan melakukan segala upaya untuk merampungkan kepindahannya, tetapi hubungan khususnya dengan Manchester City mendorongnya untuk menyikapi negosiasi dengan hati-hati.

Mereka menambahkan bahwa ia mengira nilai finansialnya akan lebih rendah, hanya saja ketergesa-gesaan klub kerajaan itu dan kebutuhan mereka saat ini bisa menggagalkan sebuah transfer yang tadinya tampak sudah selesai.