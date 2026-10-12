Manchester City tahu bahwa mereka akan dinyatakan bersalah oleh Premier League karena melanggar Financial Rules. Karena itu, klub tersebut berusaha mencapai kesepakatan tepat sebelum putusan dijatuhkan, menurut media Amerika Serikat Bloomberg.

Manchester City berusaha mencapai kesepakatan dengan Premier League di luar pengadilan. Klub tersebut mengusulkan untuk membayar denda yang sangat besar atas pelanggaran aturan itu, lalu mengakhiri perkara sampai di situ.

Premier League menolak usulan tersebut karena mengetahui bahwa kesepakatan itu akan mendapat penolakan keras dari Liverpool, Arsenal, dan Manchester United, klub-klub yang sangat dirugikan oleh kecurangan Manchester City.

The Citizens dinyatakan bersalah karena melanggar Premier League Financial Rules sebanyak 114 kali. Saat ini, perkara tersebut sedang dalam proses banding.

Hukuman yang akan dijatuhkan kepada Manchester City jika klub itu benar-benar dinyatakan bersalah belum diketahui. Media Inggris ramai berspekulasi tentang pengurangan poin dan degradasi.