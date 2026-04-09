Manchester City, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan streaming langsung?

Manchester City tetap menjadi salah satu tim unggulan dalam sepak bola internasional dari tahun ke tahun. Namun, bagi yang ingin menyaksikan seluruh pertandingan The Skyblues, satu layanan streaming saja tidaklah cukup. Tergantung pada kompetisi yang disiarkan, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda – dan karenanya penyedia layanannya pun berbeda-beda.

Saluran mana saja yang relevan untuk City dapat Anda temukan dalam ikhtisar di bawah ini.

Manchester City, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan streaming langsung?

Getty Images

Manchester City di Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Piala Carabao: Siaran di TV dan streaming langsung

Hak siar Liga Premier di Jerman masih dipegang oleh Sky. Saluran TV berbayar ini menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai pertandingan tunggal maupun dalam siaran konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga dapat menyaksikan pertandingan Manchester City melalui siaran langsung.

Selain itu, mulai musim 2025/26, Sky juga telah mengamankan hak siar untuk English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, penampilan City di Piala Liga dan pertandingan melawan tim-tim divisi bawah juga akan disiarkan langsung di Sky.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield dapat disaksikan secara eksklusif di DAZN di Jerman. Layanan streaming ini telah mengamankan hak siar selama beberapa tahun dan menyiarkan semua pertandingan penting secara langsung.

Getty Images

Siaran Liga Champions disiarkan di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City disiarkan langsung di DAZN. Namun, setiap pekan pertandingan, satu pertandingan unggulan pada hari Selasa dapat disaksikan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan besar: Penyedia streaming baru, Paramount+, akan bergabung dalam siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail mengenai paket hak siar baru dapat dilihat di sini.

Jika Manchester City berhasil mencapai final, pertandingan tersebut – seperti biasa – juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF adalah saluran utamanya.

Manchester City, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Skyblues secara langsung di TV dan streaming langsung? Ticker langsung dari SPOX

Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengunjungi kami; kami menyiarkan pertandingan-pertandingan terpilih Skyblues – seperti di Liga Champions – secara langsung dan lengkap. Cukup kunjungi beranda kami pada hari pertandingan; di sana, live ticker akan terdaftar sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV Manchester City: Profil Singkat Klub