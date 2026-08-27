Manchester City tetap menjadi kekuatan tetap dalam sepak bola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa hanya mengandalkan satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, hak siar berada dalam paket yang berbeda, dan itu berarti juga pada penyedia yang berbeda.

Saluran mana saja yang relevan untuk City bisa kalian lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream?

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Manchester City di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City melalui livestream.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak atas English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, kemungkinan penampilan City di piala liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga tayang live di Sky.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara live.

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Di Liga Champions, siaran terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang live di DAZN. Namun, pada setiap matchday ada satu laga top pada hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan yang lebih besar juga akan terjadi: Penyedia streaming baru Paramount+ kemudian akan ikut masuk ke siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail tentang paket hak siar baru itu tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, laga tersebut - seperti biasa - juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam kasus itu, ZDF menjadi tujuan utama.

Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Alternatifnya, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, kami melakukan live ticker untuk pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara live dan penuh. Cukup cek homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan tercantum sekitar satu jam sebelum kick-off.

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