Manchester City tetap menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa hanya mengandalkan satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, hak siar berada dalam paket yang berbeda-beda, dan itu berarti juga di penyedia yang berbeda.

Stasiun TV yang relevan untuk City bisa kalian lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan livestream?

Getty Images

Manchester City di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City melalui livestream.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, potensi penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga akan tayang live di Sky.

FA Cup yang penuh tradisi serta FA Community Shield di Jerman dapat disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun ke depan dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung.

Getty Images

Di Liga Champions, siaran terbagi ke beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang live di DAZN. Namun, setiap matchday ada satu laga top pada hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 juga akan ada perubahan besar: penyedia streaming baru Paramount+ kemudian akan masuk ke siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail mengenai paket hak siar baru itu tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan itu akan tetap disiarkan di TV gratis seperti biasa. Dalam kasus tersebut, ZDF menjadi tujuan utama.

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mampir ke tempat kami. Kami menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues, misalnya di Liga Champions, secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan tercantum sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV Manchester City: Profil singkat klub