Manchester City tetap menjadi salah satu kekuatan tetap di sepakbola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti laga-laga The Skyblues secara lengkap tidak bisa mengandalkan hanya satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, begitu juga penyedianya.

Anda bisa melihat gambaran stasiun yang relevan untuk City di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream?

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Manchester City di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam format konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City lewat livestream.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, potensi penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga akan tayang live di Sky.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield dapat disaksikan secara eksklusif di Jerman melalui DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara live.

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Di Liga Champions, siarannya terbagi ke beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang live di DAZN. Namun, pada setiap matchday ada satu laga puncak pada Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan yang lebih besar juga akan terjadi: Penyedia streaming baru Paramount+ akan masuk ke siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail tentang paket hak siar baru itu tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan tersebut, seperti biasa, juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF menjadi tujuan utama.

Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, Anda juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menghadirkan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana ticker akan ditampilkan sekitar satu jam sebelum kick-off.

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