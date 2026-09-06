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Manchester City, semua informasi soal siaran dalam sekali lihat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan The Skyblues di TV dan live streaming?

Manchester City
Premier League
FA Cup
League Cup
Champions League

Di sini Anda bisa mengetahui di mana Anda dapat menyaksikan Manchester City secara langsung di Premier League, Liga Champions, dan ajang-ajang piala domestik.

Manchester City tetap menjadi titik tetap di sepak bola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa mengandalkan hanya satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, demikian pula penyedianya. 

Saluran mana saja yang relevan untuk City, bisa Anda lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Skyblues secara langsung di TV dan livestream? 

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, Anda juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City via livestream.

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Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, potensi penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari kasta bawah juga tayang langsung di Sky.

Champions League
FC Porto crest
FC Porto
POR
Manchester City crest
Manchester City
MCI

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming tersebut telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Di Liga Champions, hak siar terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang langsung di DAZN. Namun, pada setiap hari pertandingan, satu laga top pada hari Selasa tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan yang lebih besar juga akan terjadi: Penyedia streaming baru Paramount+ kemudian akan masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail mengenai paket hak siar baru tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan itu juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasa. Dalam hal ini, ZDF menjadi tujuan utama.

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Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga The Skyblues secara langsung di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, Anda juga bisa mampir ke tempat kami, kami menyediakan live ticker untuk pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan terdaftar sekitar satu jam sebelum kick-off. 

Panduan TV Manchester City: Profil singkat klub

Didirikan1880
Gelar juara Liga Inggris10
Gelar FA Cup7
Gelar Liga Champions1
Pemain dengan penampilan terbanyakJoe Corrigan (574 pertandingan kompetitif)
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