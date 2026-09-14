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ManCityGetty
GOAL

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Manchester City, semua informasi soal siaran dalam sekali lihat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan Skyblues di TV dan livestream?

Manchester City
Premier League
FA Cup
League Cup
Champions League

Di sini Anda bisa mengetahui di mana Anda dapat menyaksikan Manchester City secara langsung dan penuh warna di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi piala domestik.

Manchester City tetap menjadi kekuatan utama dalam sepak bola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa mengandalkan satu layanan streaming saja. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, dan begitu pula penyedianya. 

Saluran mana saja yang relevan untuk City, bisa kalian lihat dalam rangkuman di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream? 

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Saluran TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa menyaksikan laga-laga Manchester City lewat livestream.

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Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, potensi penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari kasta lebih rendah juga akan tayang live di Sky.

Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Norwich City crest
Norwich City
NOR

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming tersebut telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara live.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Di Liga Champions, siarannya terbagi ke beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang live di DAZN. Namun, pada setiap hari pertandingan ada satu laga top pada Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan yang lebih besar juga akan terjadi: penyedia streaming baru Paramount+ akan ikut masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail tentang paket hak siar baru tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, laga tersebut juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasanya. Dalam hal ini, ZDF menjadi tujuan utama.

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Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara live dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan tercantum sekitar satu jam sebelum kick-off. 

Panduan TV Manchester City: Profil singkat klub

Didirikan1880
Gelar juara liga Inggris10
Gelar FA Cup7
Gelar Liga Champions1
Pemain dengan penampilan terbanyakJoe Corrigan (574 pertandingan kompetitif)
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