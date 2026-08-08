Manchester City tetap menjadi salah satu poros sepak bola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa mengandalkan satu layanan streaming saja. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, begitu pula penyedianya.

Stasiun yang relevan untuk City bisa kalian lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan live streaming?

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Manchester City di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam format konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa menyaksikan pertandingan Manchester City lewat live streaming.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga mengamankan hak atas English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, potensi penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga tayang live di Sky.

FA Cup yang penuh tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming tersebut telah mengamankan hak siar untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung.

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Di Liga Champions, penayangannya terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang live di DAZN. Namun, pada setiap matchday satu laga unggulan pada hari Selasa tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 juga akan ada perubahan besar: penyedia streaming baru Paramount+ kemudian masuk ke siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail tentang paket hak siar baru tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, laga tersebut, seperti biasa, juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF menjadi tujuan utama.

Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan live streaming? Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menghadirkan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan terdaftar sekitar satu jam sebelum kick-off.

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