Manchester City tetap menjadi salah satu kekuatan utama sepakbola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa hanya mengandalkan satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, begitu pula penyedianya.

Saluran mana saja yang relevan untuk City, bisa kalian lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream?

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Manchester City di Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam format konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa menyaksikan pertandingan Manchester City lewat livestream.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, potensi penampilan City di ajang Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga akan tayang live di Sky.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming tersebut telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara live.

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Di Champions League, hak siarnya terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang live di DAZN. Namun, setiap matchday ada satu laga top pada hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28 juga akan ada perubahan besar: penyedia streaming baru Paramount+ akan masuk ke siaran Champions League dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail soal paket hak siar baru tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, laga tersebut - seperti biasanya - juga akan disiarkan di TV free-to-air. Dalam kasus itu, ZDF menjadi tujuan utama.

Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Champions League - secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana ticker biasanya akan terdaftar sekitar satu jam sebelum kick-off.

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