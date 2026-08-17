Manchester City tetap menjadi salah satu kekuatan utama di sepak bola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa hanya mengandalkan satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, dan itu berarti penyedianya pun berbeda.

Saluran mana saja yang relevan untuk City, bisa kalian lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan livestream?

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Manchester City di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City lewat livestream.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, potensi penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi bawah juga akan disiarkan langsung di Sky.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield dapat disaksikan secara eksklusif di Jerman melalui DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung.

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Di Liga Champions, hak siar terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City disiarkan langsung di DAZN. Namun, pada setiap matchday ada satu laga top hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan besar juga akan terjadi: penyedia streaming baru Paramount+ akan masuk ke siaran Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail mengenai paket hak siar baru itu tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan tersebut, seperti biasa, juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam hal ini, ZDF menjadi tujuan utama.

Manchester City, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mampir ke tempat kami. Kami menayangkan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues, misalnya di Liga Champions, secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan tercantum sekitar satu jam sebelum kick-off.

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