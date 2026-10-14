Manchester City tetap menjadi salah satu kekuatan utama sepakbola elite internasional dari tahun ke tahun. Namun, kalian tidak bisa mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues hanya melalui satu layanan streaming. Hak siar berbeda-beda menurut kompetisi, begitu pula penyedianya.

Simak daftar penyiar yang menayangkan pertandingan City di bawah ini.

Manchester City, sekilas informasi siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan melalui streaming?

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Manchester City di Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Saluran TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik secara terpisah maupun dalam tayangan konferensi yang menampilkan beberapa laga sekaligus. Kalian juga bisa menyaksikan pertandingan Manchester City melalui streaming di WOW atau aplikasi Sky-Go.

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Mulai musim 2025/26, Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, jika City tampil di Piala Liga atau menghadapi tim dari divisi lebih rendah, pertandingan tersebut juga akan disiarkan langsung oleh Sky.

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 PSG

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya selama beberapa tahun dan menayangkan langsung semua pertandingan terkait.

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Siaran Champions League terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City disiarkan langsung oleh DAZN. Namun, satu laga utama pada hari Selasa di setiap pekan pertandingan ditayangkan secara eksklusif oleh Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan yang lebih besar: Penyedia layanan streaming baru Paramount+ akan ikut menayangkan Champions League dan mengambil alih sebagian besar hak siarnya. Semua rincian mengenai paket hak siar baru tersebut tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, laga itu juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasanya. Dalam hal ini, ZDF menjadi pilihan utama.

Daftar Amazon Prime VideoLaga utama Champions League setiap Selasa eksklusif di Prime Video!

Manchester City, sekilas informasi siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan melalui streaming? Laporan langsung SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mengunjungi kami. Kami menyajikan laporan langsung sepanjang pertandingan untuk laga-laga pilihan The Skyblues, termasuk di Champions League. Cukup kunjungi laman utama kami pada hari pertandingan. Laporan langsung akan tercantum di sana sekitar satu jam sebelum sepak mula.

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