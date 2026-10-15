Manchester City, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Skyblues secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester City dari tahun ke tahun tetap menjadi salah satu kekuatan utama di sepakbola papan atas dunia. Namun, jika ingin mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues, satu layanan streaming saja tidak cukup. Hak siar tiap kompetisi berbeda, begitu pula penyedianya.

Daftar penyiar yang relevan untuk pertandingan City dapat kalian lihat di bawah ini.

Manchester City, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan streaming?

Getty Images

Manchester City di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Community Shield, Carabao Cup: Siaran TV dan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Saluran TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tersendiri maupun dalam siaran gabungan. Kalian juga dapat menyaksikan pertandingan Manchester City melalui streaming di WOW atau aplikasi Sky Go.

Daftar sekarangPremier League, DFB-Pokal, dan masih banyak lagi untuk pelanggan baru Sky seharga 24,99 euro per bulan!

Mulai musim 2025/26, Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, jika City tampil di Piala Liga atau menghadapi tim dari divisi yang lebih rendah, pertandingannya juga akan disiarkan langsung di Sky.

Pertandingan berikutnya MCI Premier League 10.00 IPS

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield dapat disaksikan secara eksklusif di DAZN di Jerman. Layanan streaming tersebut telah mengamankan hak siarnya selama beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan terkait secara langsung.

Temukan penawaran terbaik untukmuDaftar sekarang!

Getty Images

Di Liga Champions, siaran pertandingan tersebar di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City disiarkan langsung di DAZN. Namun, satu laga unggulan pada hari Selasa di setiap pekan pertandingan ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan besar juga akan terjadi: penyedia layanan streaming baru, Paramount+, akan mulai menyiarkan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siarnya. Semua detail mengenai paket hak siar baru tersebut tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan itu juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasanya. Dalam hal ini, ZDF menjadi pilihan utama.

Daftar di Amazon Prime VideoLaga unggulan Liga Champions setiap Selasa eksklusif di Prime Video!

Manchester City, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan streaming? Laporan langsung SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mengunjungi situs kami. Kami menyajikan laporan langsung lengkap untuk sejumlah pertandingan The Skyblues, termasuk di Liga Champions. Cukup kunjungi laman utama kami pada hari pertandingan. Laporan langsung akan tercantum di sana sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV Manchester City: Profil klub