Manchester City dari tahun ke tahun tetap menjadi salah satu titik acuan dalam sepak bola elite internasional. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan The Skyblues tidak bisa hanya mengandalkan satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, begitu pula penyedianya.

Stasiun TV mana saja yang relevan untuk City, bisa kalian lihat dalam ringkasan di bawah ini.

Manchester City, semua informasi siaran secara sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream?

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Manchester City di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City melalui livestream.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan demikian, potensi penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga tayang live di Sky.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman dapat disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua pertandingan yang relevan secara live.

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Di Liga Champions, siarannya terbagi ke beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang live di DAZN. Namun, di setiap pekan pertandingan ada satu laga top pada hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan yang lebih besar juga akan terjadi: Penyedia streaming baru Paramount+ akan masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail mengenai paket hak siar baru itu tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, laga tersebut - seperti biasa - juga akan disiarkan di TV gratis. Dalam kasus itu, ZDF menjadi tujuan utama.

Manchester City, semua informasi siaran secara sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara live di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menyajikan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara live dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker tersebut akan terdaftar sekitar satu jam sebelum kick-off.

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